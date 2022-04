Greenpeace ja Elokapina aikovat estää venäläisen hiilijunan pääsyn satamaan Hangossa – poliisi saanut tehtävän Koverhariin

Ympäristöjärjestö Greenpeace ja ilmastoliike Elokapina ilmoittivat iltapäivällä, että niiden aktivistit ovat sulkeneet Hangossa Koverharin satamaan johtavan rautatien ja aikovat estää venäläisen hiilijunan pääsyn satama-alueelle.

Länsi-Uudenmaan poliisin komisario Petri Lillvis vahvisti STT:lle kello 15, että poliisilla on tehtävä Koverharissa. Hänen mukaansa poliisin partio oli tuossa vaiheessa matkalla paikalle. Tarkempia tietoja tehtävän luonteesta poliisi ei vielä antanut julki.

Greenpeacen ja Elokapinan mukaan rauhanomaisessa mielenosoituksessa on kaksikymmentä aktivistia, joista osa on kiivennyt hiilijunan vaunujen päälle.

Mielenosoittajat vaativat, että Suomi lopettaa välittömästi venäläisen hiilen läpikulkuliikenteen ja irtautuu aiottua nopeammin Venäjän fossiilienergiasta.

