Greenpeace yrittää estää venäläisen hiililastin toimittamisen Helenin voimalaitokselle – yhtiö kertoi lopettavansa kivihiilen hankkimisen Venäjältä yli kuukausi sitten

Ympäristöjärjestö Greenpeace kertoo yrittävänsä estää venäläisen kivihiililastin toimittamisen energiayhtiö Helenin voimalaitokselle Helsinkiin. Greenpeacesta kerrotaan STT:lle, että järjestön aktivistit ovat kiivenneet Helsingin Salmisaaressa sijaitsevan voimalaitoksen purkulaiturin rakenteisiin. Järjestön edustajan mukaan aktivistit eivät suostu tulemaan rakenteista vapaaehtoisesti alas.

Helenin viestinnästä vahvistetaan STT:lle, että paikalla on noin kymmenen Greenpeacen aktivistia, ja poliisi valvoo tilannetta. Myös STT:n paikalla olleen valokuvaajan mukaan purkulaiturilla oli noin kymmenen Greenpeacen aktivistia.

Helen kertoi eilen julkaistussa tiedotteessaan, että Helenille saapuu tänä aamuna yksi viimeisistä kivihiililasteista Venäjältä. Maaliskuun alussa Helen kertoi, että yhtiö lopettaa kivihiilen hankkimisen Venäjältä ”Ukrainan tilanteen johdosta”. Tuolloin Helen ei kuitenkaan kertonut, että kivihiiltä tulee vielä kuukauden jälkeen yhtiön voimalaitoksille voimassa olevien sopimusten nojalla.

– Vastaamme sopimusvelvoitteistamme venäläisten kivihiilitoimittajien kanssa sopimuksien päättymiseen asti, yhtiön viestinnästä lähetetyssä tekstiviestissä kerrotaan STT:lle.

– Sopimusten loputtua kivihiilen hankinta Venäjältä loppuu.

Greenpeace aikoo yrittää estää jokaisen vielä Venäjältä tulevan hiililastin

Helenin eilisessä tiedotteessa ei sanota, kuinka monta kivihiililastia Venäjältä on vielä yhtiön voimalaitoksiin tulossa tai kuinka monta lastia on tullut sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti 1. maaliskuuta lopettavansa kivihiilen hankkimisen Venäjältä. Tiedotteessa ei myöskään kerrota, mihin asti sopimukset venäläisten hiilitoimittajien kanssa ovat voimassa.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Heleniä kommentoimaan asiaa.

Greenpeacen edustajan mukaan järjestö yrittää estää kivihiilen toimittamisen Helenin voimalaitokselle, koska he pitävät energiayhtiön toimintaa moraalittomana.

– Mielestämme nämä lastit olisi pitänyt jättää ottamatta vastaan. Sopimukset olisi pitänyt kerta kaikkiaan irtisanoa, kampanjavastaava Matti Liimatainen sanoo STT:lle.

– Helen perustelee asiaa sopimusvelvoitteilla. On erikoinen moraali, että tällä hetkellä tunnetaan jotain erityisiä velvoitteita venäläisiä kohtaan. Olemme nyt nähneet, etteivät venäläiset itse noudata Ukrainassa mitään velvoitteita.

Liimatainen kertoo Greenpeacen yrittävän estää kaikki Helenille Venäjältä tulevat kivihiilitoimitukset. Hänellä ei ole tiedoissa, kuinka monta lastia on vielä tulossa.

– Vaadimme, ettei Helen enää ota yhtään hiililastia (Venäjältä) vastaan, vaan palauttaa ne takaisin. Yhtiön toiminta on moraalitonta, Liimatainen sanoo.

Helen on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Yhtiö myy kaukolämpöä ja -jäähdytystä Helsingissä sekä sähköä eri puolille Suomea.

https://www.helen.fi/uutiset/2022/viimeiset-kivihiililastit-saapuvat-ven%C3%A4j%C3%A4lt%C3%A4

https://www.helen.fi/uutiset/2022/ukrainan-tilanteen-johdosta-helen-hankkii-kivihiilen-toistaiseksi-muualta-kuin-venajalta

Eetu Halonen

STT

