Greenpeace yrittää estää venäläisen hiililastin toimittamisen Helenin voimalaitokselle – yhtiö kertoi lopettavansa kivihiilen hankkimisen Venäjältä yli kuukausi sitten

Ympäristöjärjestö Greenpeace yritti estää venäläisen kivihiililastin toimittamisen energiayhtiö Helenin voimalaitokselle Helsinkiin tiistaiaamuna. Järjestön aktivistit kiipesivät Helsingin Salmisaaressa sijaitsevan voimalaitoksen purkulaiturin rakenteisiin. Järjestön edustajan mukaan aktivistit eivät suostuneet tulemaan rakenteista vapaaehtoisesti alas.

Helenin viestinnästä vahvistettiin STT:lle, että paikalla oli noin kymmenen Greenpeacen aktivistia.

Helsingin poliisin tilannekeskuksen mukaan viimeinen aktivisti saatiin alas kello yhden aikaan iltapäivällä. Poliisi teki yhdeksän kiinniottoa. Tilannekeskuksen mukaan kiinniotettuja vapautetaan alkuillasta alkaen. Kiinniotettuja epäillään julkisrauhan rikkomisesta.

Venäjältä saapuu vielä joitain kivihiililasteja

Helen kertoi maanantaina julkaistussa tiedotteessaan, että energiayhtiölle saapuu tiistaiaamuna yksi viimeisistä kivihiililasteista Venäjältä. Maaliskuun alussa Helen kertoi, että yhtiö lopettaa kivihiilen hankkimisen Venäjältä ”Ukrainan tilanteen johdosta”. Tuolloin Helen ei kuitenkaan kertonut, että kivihiiltä tulee vielä kuukauden jälkeen yhtiön voimalaitoksille voimassa olevien sopimusten nojalla.

– Vastaamme sopimusvelvoitteistamme venäläisten kivihiilitoimittajien kanssa sopimuksien päättymiseen asti, yhtiön viestinnästä lähetetyssä tekstiviestissä kerrottiin STT:lle.

Seuraavalle lämmityskaudelle yhtiö ei tule ostamaan venäläistä kivihiiltä, kertoi Helenin yhteiskuntasuhteista vastaava Maiju Westergren STT:lle tiistaina.

– Se hiili, jonka tarvitsemme seuraavat kaksi vuotta Salmisaaressa ja vuoden Hanasaaressa, hankitaan sitten muualta.

Helenin maanantaisessa tiedotteessa ei sanota, kuinka monta kivihiililastia Venäjältä on vielä yhtiön voimalaitoksiin tulossa tai kuinka monta lastia on tullut sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti 1. maaliskuuta lopettavansa kivihiilen hankkimisen Venäjältä. Tiedotteessa ei myöskään kerrota, mihin asti sopimukset venäläisten hiilitoimittajien kanssa ovat voimassa.

Westergren ei osaa sanoa, milloin viimeinen hiilikuorma saapuu Venäjältä. Hän kuitenkin vahvistaa sähköpostitse, että tiistaina saapunut lasti on toinen maaliskuun alun jälkeen saapunut kivihiililasti.

– Tarkkaan emme osaa sanoa, mutta puhutaan ihan muutamasta hiilikuormasta enää. Tässä tilanteessa ei pystytä sanomaan mitään, milloin saapuu viimeinen lasti.

Westergrenin mukaan Helen ei katkaissut kivihiilen hankintasopimuksia Venäjältä, koska energia ei kuulu pakotteiden piiriin.

– Kun energia ei kuulu pakotteisiin, on hankala katkaista sopimuksia kesken kauden ilman seuraamuksia, hän sanoi.

Greenpeace aikoo yrittää estää jokaisen vielä Venäjältä tulevan hiililastin

Greenpeacen edustajan mukaan järjestö yrittää estää kivihiilen toimittamisen Helenin voimalaitokselle, koska he pitävät energiayhtiön toimintaa moraalittomana.

– Mielestämme nämä lastit olisi pitänyt jättää ottamatta vastaan. Sopimukset olisi pitänyt kerta kaikkiaan irtisanoa, kampanjavastaava Matti Liimatainen sanoi STT:lle.

– Helen perustelee asiaa sopimusvelvoitteilla. On erikoinen moraali, että tällä hetkellä tunnetaan jotain erityisiä velvoitteita venäläisiä kohtaan. Olemme nyt nähneet, etteivät venäläiset itse noudata Ukrainassa mitään velvoitteita.

Liimatainen kertoi Greenpeacen yrittävän estää kaikki Helenille Venäjältä tulevat kivihiilitoimitukset. Hänelläkään ei ole tiedoissa, kuinka monta lastia on vielä tulossa.

– Vaadimme, ettei Helen enää ota yhtään hiililastia (Venäjältä) vastaan, vaan palauttaa ne takaisin. Yhtiön toiminta on moraalitonta, Liimatainen sanoi.

Helen on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Yhtiö myy kaukolämpöä ja -jäähdytystä Helsingissä sekä sähköä eri puolille Suomea.

https://www.helen.fi/uutiset/2022/viimeiset-kivihiililastit-saapuvat-ven%C3%A4j%C3%A4lt%C3%A4

https://www.helen.fi/uutiset/2022/ukrainan-tilanteen-johdosta-helen-hankkii-kivihiilen-toistaiseksi-muualta-kuin-venajalta

Eetu Halonen, Minja Viitanen

STT

Kuvat: