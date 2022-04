Haavisto: Olisi toivottavaa, että Suomi ja Ruotsi tekevät ratkaisuja samansuuntaisesti

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että Suomen ja Ruotsin samanaikaiset liittymisprosessit Natoon helpottaisivat varautumista Venäjän mahdollisiin reaktioihin. Haavisto sanoo pitävänsä tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi pyrkivät tekemään ratkaisuja suurin piirtein samassa aikaikkunassa ja samansuuntaisesti.

Haavisto kommentoi asiaa eduskunnassa, joka on aloittanut Nato-jäsenyyttä koskevan ajankohtaisselonteon käsittelyn.

Haaviston mukaan myös selonteon valmistelun aikana oltiin tiiviissä yhteydessä Ruotsiin.

Haaviston mukaan Venäjän riskinottokyky on kasvanut. Se on valmis toteuttamaan operaatioita, jotka ovat riski myös maalle itselleen. Maalla on myös kyky painostaa naapurimaitaan.

SDP:n Lindtman: Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallista liittoutumista

Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallista liittoutumista, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtman kommentoi asiaa eduskunnan Nato-jäsenyyttä koskevan ajankohtaisselonteon käsittelyssä, joka on juuri alkanut.

Lindtmanin mukaan SDP on valmis tekemään päätöksiä, jotka parhaiten takaavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuden.

SDP:n virallinen Nato-kanta muotoillaan puoluevaltuuston kokouksessa kevään aikana.

STT

