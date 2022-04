Haavisto: On mahdollista, että Suomen ja Ruotsin Nato-päätökset ajoittuvat samalle viikolle

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää mahdollisena, että Suomen ja Ruotsin Natoon liittymistä koskevat päätökset ajoittuvat samoille päiville tai ainakin samalle viikolle. Tämä on hänen mukaansa mahdollista siksi, että Ruotsi on päättänyt aikaistaa omaa parlamentaarista prosessiaan.

Mitään sopimusta samanaikaisuudesta ei maiden välillä kuitenkaan ole, hän sanoi. Myöskään tarkkoja päivämääriä ei Haaviston mukaan voi antaa, koska ensimmäinen turvallisuusselonteko on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

– Eduskunnan pitää ottaa se aika, minkä se tarvitsee. Selonteko on useassa valiokunnassa tällä hetkellä käsittelyssä, Haavisto sanoi toimittajille eduskunnassa tiistaina.

Haaviston mukaan tämän viikon aikana alkaa ulkoministeriössä valmistelu hallituksen mahdollisesta toisesta selonteosta tai tiedonannosta, joten tekninen valmius sellaisen antamiseen on nopeasti siinä vaiheessa, kun eduskunta on saanut oman kantansa valmiiksi.

Haavisto sanoi, että tärkeänä on myös pidetty, että kaikki eduskuntapuolueet ovat ehtineet käydä oman päätösprosessinsa läpi siinä vaiheessa.

– Lopullinen päätöksenteko voi tulla joko tälle tai seuraavalle eduskunnalle ja sen takia on hyvin tärkeää, että puolueiden kannat ovat muotoutuneet. Se takaa, että myös seuraava eduskunta voi asiaa samalta pohjalta käsitellä.

Presidentti Sauli Niinistön on määrä vierailla Ruotsissa 17. toukokuuta Ruotsin kuninkaan kutsusta.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan maat kertoisivat päätöksensä 16. toukokuuta alkavalla viikolla, jos samanaikaisuus onnistuu.

STT

