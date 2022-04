Haavisto: Suomelle esitetty alustavia tarjouksia turvallisuusavusta, jos Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä

Suomelle on esitetty alustavia tarjouksia turvallisuusavusta, jos Suomi päättäisi hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Brysselissä Naton ulkoministerikokoukseen osallistunut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on keskustellut turvallisuustilanteesta kahdenvälisesti useiden kollegojensa kanssa.

– Keskeiset Naton jäsenmaat ymmärtävät tällaisen tilanteen, maailmanpoliittiseen tilanteeseenkin liittyen, että jos joku maa nyt hakee Naton jäsenyyttä, niin ei voida ajatella, että siihen väliin tulisi sellainen turvallisuusuhka, jolla pyrittäisiin sitä Naton jäsenyyshakemusta jollain tapaa häiritsemään tai estämään, Haavisto kertoi lehdistötilaisuudessaan torstaina.

Jos Suomi hakisi sotilasliiton jäsenyyttä, kuluisi todennäköisesti joitakin kuukausia tai jopa vuosi ennen kuin jäsenyyspäätös saataisiin hyväksyttyä kaikissa 30 Nato-maassa.

Haavisto arvioi, että Nato-maissa ymmärretään hyvin tämä pulma jäsenyyden hakemisen ja jäseneksi hyväksymisen välisestä niin sanotusta harmaasta ajasta

Intensiivisempää yhteistyötä mietitään eri maissa

Haavisto ei eritellyt tarkemmin, millaista apua ja mitkä maat ovat sitä Suomelle tarjonneet. Hän nosti kuitenkin esimerkiksi, että Ranska on aiemmin kertonut intensiivisen strukturoidun dialogin aloittamisesta Suomen kanssa.

– Se esimerkkinä vaan siitä, että yksittäiset Naton jäsenmaat, sekä EU-maat että EU:n ulkopuolella olevat, maat miettivät jo tätä, miten tekevät intensiivisempää yhteistyötä Suomen kanssa, ehkä juuri tänä väliaikana, Haavisto muotoili.

Haavisto kertoo kiittäneensä avuntarjouksista, mutta korostaneensa samalla, että keskustelu ei ole vielä siinä vaiheessa, että Suomessa olisi tehty päätöstä jäsenyyden hakemisesta.

Selonteko valmistelussa

Suomessa valmistellaan parhaillaan selontekoa Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristön muutoksesta. Selonteko on Haaviston mukaan määrä antaa eduskunnalle pääsiäisviikolla.

Haaviston mukaan valtionjohto on myöhemmin valmis antamaan mahdollisen toisen selonteon muodossa tarkemman esityksen Nato-jäsenyyden hakemisesta sitten, kun aika on siihen kypsä.

Mahdollisen esityksen aikataulua Haavisto ei halunnut vielä tarkemmin eritellä.

Haavisto uskoo, että jos Suomi jättäisi jäsenhakemuksen Natoon, niin turvallisuusapua tarjonneet maat tulisivat julkisuuteen omilla kannanotoillaan ja sitoumuksillaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on aiemmin korostanut, että sotilasliiton jäsenille kuuluvia Naton turvatakuita ei olisi mahdollista ulottaa vasta jäsenyyttä hakevalle maalle.

Ruotsilla suuri tiedontarve Suomen Nato-keskustelusta

Kuluneiden kahden päivän Haavistolla on ollut yli kymmenen erillistä kahdenvälistä tapaamista. Haaviston mukaan keskustelut ovat olleet hyvin arvokkaita, koska niissä on päästy vaihtamaan näkemyksiä turvallisuustilanteen kehittymisestä.

Haavisto ja Ruotsin ulkoministeri Ann Linde keskustelivat eilen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa kolmen kesken turvallisuustilanteesta. Haavisto tviittasi, että Suomi, Ruotsi ja Nato jakavat vakavan huolen Ukrainan Butshassa paljastuneista ihmisoikeusloukkauksista.

Haaviston mukaan Suomi ja Ruotsi tunnetaan yleisesti maina, jotka ovat pitäneet huolta omasta turvallisuudestaan ja olleet aktiviisia sotilasliiton kumppaneita.

Haavisto on keskustellut tiheään ruotsalaiskollegansa Linden kanssa ja esillä ovat olleet pohdinnat sotilasliiton jäsenyyden hakemisesta.

– Molemmat maat tietysti antavat arvonsa sille omalle prosessille, Haavisto sanoi.

Haavisto huomauttaa, että Suomen ja Ruotsin Nato-keskustelut ja mahdolliset päätökset vaikuttavat toisiinsa. Haaviston mukaan Ruotsissa on suuri tiedontarve sille, miten Suomen Nato-keskustelu etenee.

Nato-maiden, Suomen ja Ruotsin ulkoministerien lisäksi Naton ulkoministerikokoukseen oli kutsuttu muun muassa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba.

Haaviston mukaan Kuleba kertoi hyvin dramaattisin sanankääntein Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta. Taistelut jatkuvat edelleen ja tilanne on kriittinen erityisesti piiritetyissä kaupungeissa kuten Mariupolissa.

