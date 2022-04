Hallituksen kehysriihi alkaa: Venäjän sota Ukrainassa jätti suurimman eripuran taustalle

Hallituksen kehysriihi alkaa tiistaina tilanteessa, jossa hallituspuolueiden suurin eripura on jäänyt taustalle. Syynä tilanteeseen on Venäjän laajentama sota Ukrainassa.

Kehysriihessä hallitus suunnittelee valtion taloutta vuosiksi eteenpäin

Esimerkiksi puolustusmenojen kasvattamisen tarpeesta on ollut laaja yhteisymmärrys sodan laajentumisen jälkeen. Hallitus aikoo myös tehdä 370 miljoonan euron edestä leikkauksia.

Jokainen hallitus asettaa itselleen hallituskauden alussa kehykset sille, miten se aikoo rahaa käyttää. Jo ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä hallitus oli ylittämässä vuonna 2019 sovitun kehystason puolella miljardilla eurolla.

Hallitus ei aio leikata rahoitusta esimerkiksi Puolustusvoimilta aiemmin suunnitellulla tavalla, joten osa säästökohteista pitää neuvotella uudelleen. Yksi isoimmista leikkauksista on kohdistumassa liikenne- ja viestintäministeriöön (LVM).

Kehysriihessä hallitus on tiettävästi myös sopimassa poikkeuslausekkeesta tai eräänlaisesta varaumasta, joka mahdollistaa valtion menojen lisäämisen Ukrainan sodan takia. Kyse on siitä, että Venäjän hyökkäyksestä aiheutuvia menoja voi olla vielä hankala hahmottaa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) arvioi Ylelle lauantaina, että esimerkiksi 60 000 Ukrainan pakolaista toisi arviolta noin puolen miljardin euron vuosittaiset lisämenot tulevina vuosina.

Rahariidat jäänevät viime vuoteen

Viime vuonna hallituksen talouden suunnittelu osoittautui siinä määrin haastavaksi, että hallitus koki yhden vakavimmista kriiseistään. Lopulta hallituspuolueet saivat kuitenkin sovittua, että kehys ylittyy tänä vuonna 900 miljoonalla eurolla ja ensi vuonna 500 miljoonalla eurolla. Syynä olivat koronaviruspandemian aiheuttamat lisämenot.

Keskustan puheenjohtaja Saarikko kommentoi tuoreeltaan, että kehysriihineuvotteluissa löydetty sopu ei ollut täydellinen. Hän lisäsi, että ”harvoin elämä on”.

Kehysriihi näytti pitkään mahdolliselta kriisipesäkkeeltä myös tänä vuonna.

Viime marraskuussa keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Saarikko sanoi, että sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta. Venäjän helmikuisen hyökkäyksen jälkeen viestit eri puolueista ovat kuitenkin olleet sen suuntaisia, ettei kehysriihestä ole enää odotettu suuren riidan aihetta.

Mikko Gustafsson

STT

