Hallituksen satsaukset puolustusmenoihin ja muihin turvallisuutta lisääviin toimiin saivat laajaa kannatusta

Hallituksen kehysriihessä ilmoittamat satsaukset puolustusmenoihin ja muihin turvallisuutta lisääviin toimiin saavat laajaa kannatusta eri puolilta yhteiskuntaa. Moitteita tuli muun muassa puuttumattomuudesta talouden rakenteellisiin ongelmiin.

– Suomalaisten turvallisuus menee kaiken muun edelle – julkisen talouden iso kuva kuitenkin unohdettiin, tiivistää Keskuskauppakamari viestinsä.

Oppositiopuolueista perussuomalaiset syyttää, että hallitus meni monilta osin sieltä, mistä aita on matalin.

– Hallitus ottaa tulevina vuosina yli seitsemän miljardia euroa velkaa vuosittain, eikä mitään oikeita säästöjä ole edes haettu. Muutaman sadan miljoonan juustohöyläsäästöt ovat olemattomia, kun asiat pitäisi panna tärkeysjärjestykseen, arvostelee puolueen puheenjohtaja Riikka Purra tiedotteessa.

Teknologiateollisuus arvioi, että menokehysten ylittäminen nykytilanteessa on ymmärrettävää, mutta pitkäjänteisten toimien puuttuminen julkisen talouden vahvistamiseksi on huolestuttavaa.

Myös Suomen Yrittäjät pitää puolustusmenojen lisäämistä perusteltuna mutta rusikoi muuten kehysriihen päätöksiä ankarasti.

– Hallituksella oli viimeinen hetki ryhtyä vastuulliseen taloudenpitoon. Se hetki on nyt menetetty, arvioi Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Tutkimusmenojen lisääminen saa kiitosta

Hallitus saa laajalti kiitosta tutkimusmenojen lisäämisestä. Muun muassa Teknologiateollisuus ja korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava ovat tyytyväisiä, että hallitus teki poikkeuksellisissa oloissa pidetyssä kehysriihessä päätöksiä TKI-investointien ja tutkimustoiminnan rahoituksesta.

Kaupan Liitto kiittää hallituksen TKI-panostuksia mutta pitää satsauksia rakenteellisiin uudistuksiin ja työllisyyttä vahvistaviin toimiin riittämättöminä.

Energiateollisuus puolestaan on tyytyväinen siihen, että energia ja vihreä siirtymä olivat keskiössä kehysriihen päätöksissä.

– Hallitus osoitti ripeää päätöksentekokykyä vaikeassa tilanteessa, jossa on samaan aikaan huolehdittava energian huoltovarmuudesta ja siitä, että kansalaisilla on energiaan varaa, kehuu Energiateollisuus ry:n tuotannosta vastaava johtaja Jari Kostama.

Myös Teknologiateollisuus pitää vihreiden investointien luvituksen jouduttamista hyvänä.

Vastakkaisia näkemyksiä indeksikorotuksista

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL kiittää hallitusta siitä, että se puolustuskyvyn parantamisen lisäksi toteuttaa kansaneläkkeisiin ja muihin sosiaalietuisuuksiin aikaistetun indeksitarkistuksen.

Suomen Yrittäjät ovat täysin toista mieltä. Järjestön mielestä markkinataloudessa hintojen nousua ei pidä kompensoida indeksikorotuksilla.

Liikenteen määrärahojen leikkaamisen tuomitsevat muun muassa kuljetus- ja logistiikka-alan etujärjestö SKAL sekä Palvelualojen työnantajat Palta. SKAL huomauttaa, että leikkaaminen vie kauas päästötavoitteista, sillä päästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi parantamalla tiestöä.

Antti Autio

STT

