Hallitus kertoi satojen miljoonien paketista energiansaannin turvaamiseksi – muun muassa polttoaineen pumppuhintaa aiotaan laskea jakeluvelvoitetta alentamalla

Varautumisen ministerityöryhmä on sopinut paketista, joka tähtää energian saatavuuden turvaamiseen ja irtautumiseen venäläisestä energiasta. Toimet ovat kooltaan yhteensä noin 850 miljoonaa euroa.

Osana pakettia polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti 7,5 prosenttiyksikköä, minkä on tarkoitus laskea polttoaineen pumppuhintaa.

Suomi ja Viro myös vuokraavat yhdessä LNG-terminaalilaivan, joka on tarkoitus saada käyttöön jo ensi talveksi. LNG on nesteytettyä maakaasua, jonka avulla Suomi voi irtautua riippuvuudestaan venäläisestä putkikaasusta.

Pakettiin kuuluu myös esimerkiksi kotimaisen hakkeen käytön lisääminen.

