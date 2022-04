Hammashoidossa kokeillaan ”kerralla kuntoon” -mallia – ”Uskon, että tämä on potilaalle joustavampi kuin perinteinen malli”

Salon hammashoidossa on kokeiltu helmikuun alusta alkaen uudenlaista toimintamallia, joka on saanut työnimen ”kerralla kuntoon”.

Sen ajatuksena on varata asiakkaalle tunnin aikaikkuna, ja asiakas kutsutaan hoitoajan vapautuessa sisälle tekstiviestillä. Edellytyksenä on, että hän ehtii paikalle puolessa tunnissa.

Aikaikkuna mahdollistaa sen, että asiakkaalle ehditään tekemään tarkastuksen lisäksi samalla kertaa esimerkiksi hammaskiven poisto tai pienen reiän paikkaus.

Tavallisesti pelkkä tarkastusaika on liian lyhyt hoitotoimenpiteisiin. Asiakkaalle on käytännössä pitänyt varata uusi aika hoitoon, ja sitä voi joutua odottamaan kuukausia.

– Uskon, että tämä on potilaalle joustavampi kuin perinteinen malli, Salon johtava hammaslääkäri Ari Nyysti sanoo.

Nyysti korostaa, että perinteinen suun terveydenhuollon vastaanotto on edelleen käytössä, eikä kokeiluun pakoteta ketään.

– Tarjoamme tätä mallia valikoiduille asiakkaille. Edellytyksenä on esimerkiksi, että ihminen seuraa aktiivisesti kännykkää ja pääsee tarvittaessa nopeasti hammashoitolaan. Emme ole ottaneet tähän myöskään monisairaita potilaita, koska silloin joutuisimme miettimään esimerkiksi lääkitystä.

Kerralla kuntoon -toimintamalli on ollut käytössä kymmenkunta vuotta Suomessa, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Imatralla ja Lappeenrannassa.

Mallin tavoitteena on, että 60–70 prosenttia asiakkaista saadaan tyytyväiseksi yhdellä käyntikerralla.

Ari Nyystin mukaan Salon kokemuksista on vielä liian varhaista vetää johtopäätöksiä. Ensimmäinen kokeilukuukausi on mennyt hänen mukaansa uuden mallin opetteluun. Haasteita on ollut esimerkiksi ajanvarauksessa, ilmoittautumisessa ja potilasvalinnoissa.

– Aika paljon on opittu, ja esimerkiksi ajanvarauspuoli sujuu nyt ongelmitta, Nyysti sanoo.

Ari Nyysti uskoo, että uusi toimintamalli on asiakkaalle joustavampi kuin perinteinen.

Kokeilussa ei olla kuitenkaan uskon varassa, vaan uuden mallin tuloksia ja potilasvirtoja seurataan tarkasti.

Seurannan lisäksi mallista kysytään asiakkaiden ja henkilökunnan mielipiteitä kevään aikana. Asiakastyytyväisyyskysely uusitaan syksyllä.

”Kerralla kuntoon” -kokeilu jatkuu Salossa vuoden eli ensi helmikuuhun asti.

– Loppukesästä täytyy päättää, jatketaanko tätä. Tällä tietoa kokeilu kestää vuoden, ja jos sitä jatketaan, asia pitää ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, Ari Nyysti sanoo.