Händelin Messias parhailla paloilla Uskelan kirkossa – ”Hittibiisi kun tulee, niin se kestää aikaa”

Uskelan kirkossa esitetään palmusunnuntaina saksalaissyntyisen säveltäjän Georg Friedrich Händelin (1685–1759) tunnetuin teos, englanninkielinen Messias-oratorio.

Esityksestä vastaavat kamarikuoro Vox Saloensis, Salo Chamber -orkesteri sekä solistit Maria Sirén, Lauriina Hurtig, Kirsi Laakkonen, Hanna-Leena Keinänen, Jussi Salonen ja Samuli Takkula. Kapellimestarina toimii Heikki Seppänen.

Esitys on hieman lyhennetty versio vuonna 1741 valmistuneesta Händelin suurteoksesta.

– Esitys kestää tunti 40 minuuttia, kun normaalisti sen kesto on 2 tuntia 20 minuuttia. Olemme valinneet esitykseen luonnollisesti parhaat palat, Salon seurakunnan johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma vinkkaa.

Händelin Messias esitetään nyt ensimmäistä kertaa Salossa.

– Kun kaksi vuotta kaikki on siirtynyt eteenpäin koronan vuoksi, ajattelin tehdä jotain kunnollista ja suurta. Alun perin tarkoituksena oli esittää Mozartin Kruunajaismessu (englanniksi Coronation mass), Suutela-Kuisma naurahtaa.

Lopulta Messias valikoitui esitettäväksi osin pakonomaisista syistä.

– Kruunajaismessussa olisi tarvittu enemmän puhallinsoittajia, ja niitä olisi pitänyt haalia vähän kauempaa Turusta ja Helsingistä.

Messias kuullaan Uskelan kirkossa pääosin paikallisin voimin. Orkesterissa on 21 soittajaa, joista suurin osa on Salon seudulla asuvia tai opettavia muusikoita. Kuoro on koottu myös paikallisista laulajista, ja siinä on yli kolmekymmentä musiikin ammattilaista tai pitkään musiikkia harrastanutta kuorolaulajaa.

– Ihmisiä oli helppo saada mukaan. Suurin osa vastasi myöntävästi. Ajatuksena oli, että kokoamme laulajat, jotka pystyvät harjoittelemaan stemmansa itsenäisesti. Messias on iso teos, ja siinä on paljon vaikeutta, mutta kapellimestari Heikki Seppäseen voi luottaa. Teos pysyy kasassa, Suutela-Kuisma vakuuttaa.

Seppänen on Suutela-Kuisman kollega Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta. Seppänen johti Verdin Requiem – esitystä Uskelan kirkossa syksyllä 2018.

– Pitkästä aikaa pääsen Messiaan pariin. Turun Linnan kamarikuoron kanssa esitimme Messiasta melkein 20 kertaa 1990-luvulla eri paikoissa. Sen jälkeenkin on ollut vain muutama esitys. Nyt nähdään, ovatko asiat päässeet kypsymään, Seppänen naurahtaa.

Seppäsen mukaan Uskelan kirkko sopii paikkana Messias-oratoriolle hyvin.

– Uskelan kirkossa on oikein hyvä akustiikka teokselle. Kirkossa on myös hyvin tilaa, sinne mahtuu isompikin esiintymiskoneisto, kuten Requiem osoitti.

Kuorossa laulava salolainen Joonas Linna sanoo, että odotukset Messias-oratoriota kohtaan ovat korkealla.

– Olen ollut kuorotoiminnassa pienestä asti, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun olen laulamassa näin isoa klassisen musiikin teosta, hän kertoo.

Händelin kerrotaan tehneen Messias-oratorion valmiiksi vain 24 päivässä. Teoksessa kuljetaan Jeesuksen elämänkaari syntymästä kuolemaan, ja siinä edetään valittujen raamatunkohtien, pääosin Vanhan testamentin profetioiden kautta. Teoksen kuuluisin kuorokohtaus “Hallelujah” on maailman tunnetuimpia sävelmiä.

– Messias on vaikuttava teos. Tunnetun ”Hallelujahin” lisäksi siinä on myös aarioita, joita kuulijat tunnistavat varmasti, Suutela-Kuisma sanoo.

Mikä tekee Messias-oratoriosta niin ikonisen?

– Hyvä draivi, luja tempo. Vauhdikas, hyväntuulinen ja iloinen musiikki. Ja se on kauhean komeaa tietysti, Suutela-Kuisma kuvailee.

– Ihmiset olivat haltioissaan teoksesta jo silloin, kun se valmistui. Hittibiisi kun tulee, niin se kestää aikaa, Seppänen näkee.

– Tärkeä ja historiallinen teos. Yksi parhaista klassisen musiikin teoksista. Hyvin melodista ja mieleenpainuvaa musiikkia, Linna sanoo.

Suutela-Kuisma uskoo, että esitys innostaa salolaisia Uskelan kirkon penkeille ensi sunnuntaina.

– Meillä teokseen hyvät käännökset, joten ei tarvitse pelätä, ymmärtääkö vanhahkoa englantia. Kärryillä pysyy varmasti.

Händelin Messias-oratorio Uskelan kirkossa sunnuntaina 10.4. klo 18.00. Vapaa pääsy, ohjelma 20 euroa.