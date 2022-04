Harkovan alueella kuollut jo yli 500 siviiliä, kertovat Ukrainan viranomaiset

Harkovan alueella on kuollut yli 500 siviiliä sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa. Harkovan kuvernöörin Oleh Synjehubovin mukaan uhrien joukossa on 24 lasta.

– Nämä olivat viatonta siviiliväestöä. Emme tule antamaan hyökkääjille anteeksi tässä elämässä, Synjehubov kirjoitti Telegram-kanavallaan.

Harkova on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki, jossa asui ennen sotaa 1,5 miljoonaa ihmistä. Se sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajalta.

Venäjän hyökkäyksen alettua venäläisjoukot ovat pommittaneet Harkovaa jatkuvasti, mutta eivät ole onnistuneet valtaamaan sitä.

STT

