Hilkansalissa soi lauantaina tango – 18 laulajaa kisasi Salossa Tangoseniori-laulukilpailun esikarsinnassa

Salon musiikkiopiston Hilkansalissa kuultiin lauantaina monenlaisia tangotulkintoja, kun Salossa järjestettiin ensimmäistä kertaa Tangoseniori-laulukilpailun esikarsinta.

Karsintaan osallistui yhteensä 18 laulun harrastajaa, joista 11 valittiin jatkoon eli 11.–12. kesäkuuta Vääksyssä pidettävään semifinaaliin. Jokainen osallistuja lauloi karaokesäestyksellä yhden vapaavalintaisen tangon.

– Huippu oli terävä, ja lisäksi oli paljon hyviä yrityksiä, kuvailee kilpailun järjestäjän, Suomalaisen tangon Satumaa ry:n puheenjohtaja Ilmari Ylä-Autio.

Semifinaaliin pääsi muun muassa salolainen Ismo Kakko, joka esitti tangon Lähdön hetki.

– Kuuntelin eri tangoja ja ajattelin, että tämä on vähän erilainen, hän perusteli valintaansa.

– Ei haittaa, vaikkei tulisikaan jatkopaikkaa. Tämä on hyvää treeniä, hymyili Kakko, kun tulos ei vielä ollut selvillä.

Kakko on harrastanut laulamista vuodesta 2006 lähtien. Kymmenen vuotta hän vaikutti Salon Viihdelaulajissa, ja viime vuodet hän on laulanut Salon Laulu-Sepoissa. Lisäksi hän keikkailee Tahtiset-kokoonpanon kanssa, jossa hänen kanssaan soittavat Jyrki Sjöholm ja Raimo Niemelä. Laulukilpailusta hän jatkoikin matkaansa soittokeikalle Somerolle.

– Kun Salossa tällaista järjestetään, tietysti pitää osallistua. Yleensä nämä vaan jännittävät enemmän kuin varsinaiset keikat, hän naurahtaa.

Jännittäneensä myönsi myös salolainen Tiitu Leppänen, joka tulkitsi kappaleen Kyyneleet ja pääsi jatkoon.

– Aika ihanaa. Tämä oli todellinen yllätys, hän totesi.

Leppänen on harrastanut laulamista vuodesta 2016 lähtien, jolloin hän alkoi opiskella sitä Salon kansalaisopistossa Pekka Laakson johdolla.

– Se vei mukanaan, hän summaa.

Sittemmin Leppänen on laulanut muun muassa Teatteri Provinssin musikaaleissa.

– Ei sitä nuorena osannut kuvitella, kuinka hauskaa sitä voikaan olla vanhana, hän nauraa.

Kaiken kaikkiaan semifinaaliin pääsivät: N45+ Marjo Tiainen Aurasta ja Leena Hertto Liedosta, M45+ Svante Öström Porvoosta, Pauli Schukov Järvenpäästä ja Ismo Kakko Salosta, N65+ Leena Pihlaja Sauvosta, Helena Hommonen Turusta, Tuulikki Nylund Naantalista ja Tiitu Leppänen Salosta, M65+ Kalle Lehtonen Turusta ja Arto Halonen Salosta.

Tangoseniori-laulukilpailua on järjestetty jo vuodesta 2010 lähtien. Kisan tarkoituksena on tarjota varttuneimmille laulajille foorumi, jossa voi esitellä osaamistaan ja jonka kautta on mahdollisuus julkiseen esiintymiseen sekä oman uran luomiseen.

Ilmari Ylä-Aution mukan kilpailun esikarsintoihin on viime vuosina osallistunut noin 100 harrastajalaulajaa. Parhaimpina vuosina osanottajia on ollut jopa 200.

– Osallistujissa on niitä, jotka jo esiintyvät ja tarvitsevat nostetta uralle, niitä, jotka haluavat tulla esille ja niitä, jotka tulevat laulamaan ihan laulamisen ilosta, Ylä-Autio kuvailee.

Semifinaaliin valitaan 20 laulajaa jokaisesta sarjasta, jotka ovat Naiset 45+, Miehet 45+, Naiset 65+ ja Miehet 65+. Finaali on Seinäjoen Tangomarkkinoilla 8. heinäkuuta, ja siellä laulajia säestää orkesteri.

– Kisan vetonaulana on ollut juuri finaalin pitäminen Tangomarkkinoilla, missä finalistit ovat saaneet esiintyä erilaisissa yleisötilaisuuksissa, Ylä-Autio kertoo.

Tangoseniori-laulukilpailun esikarsinnat pidetään kuudella paikkakunnalla, joista Salo oli neljäs. Koska muut esikarsinnat ovat Tuurissa, Oulussa, Sastamalassa, Juupajoella ja Jyväskylässä, Salon esikarsintoihin tultiin laajasti eteläisen Suomen alueelta.

Tarkoitus oli järjestää samaan aikaan lasten ja nuorten Satumaa-laulukilpailun esikarsinnat, mutta niihin ei tullut Salossa yhtään osanottajaa. Se yllätti järjestäjät.

– Nyt kävi näin hassusti. Mutta toivottavasti kisaan tulee täältä päin videoklippeja, että saadaan edustusta täältäkin. Sekä Tangoseniori- että Satumaa-laulukilpailun esikarsintaan voi osallistua myös lähettämällä videoklipin 15. toukokuuta mennessä, Ylä-Autio muistuttaa.

Satumaa-laulukilpailua on järjestetty vuodesta 2008 lähtien. Kisassa on kolme sarjaa: Tangovekara 7–9-vuotiaille, Tangojuniori 10–13-vuotiaille ja Tangonuori 14–17-vuotiaille. Tytöt ja pojat kisaavat omissa sarjoissaan.

Pienimpien sarjassa lauletaan perinteisiä suomalaisia lastenlauluja ja isompien sarjoissa iskelmiä ja tangoja. Kilpailukappaleen voi valita valmiista listasta.

Kilpailu tarjoaa laulamisesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuuden julkiseen esiintymiseen ja oman uran luomiseen. Tavoitteena on lisäksi edistää suomalaisten lastenlaulujen esittämistä sekä tutustuttaa nuoret iskelmämusiikkiin ja suomalaiseen tangoon.

– Tangonuori-sarjasta on noussut muun muassa kaksi tangokuningatarta: Erika Vikman ja Aino Niemi. Meillä on myös tällä hetkellä kaksi lupaavaa Tangonuori-sarjan voittajaa: 16-vuotias Veeti Parvi ja 18-vuotias Henri Jokinen, Ylä-Autio mainitsee.

Satumaa-laulukilpailun semifinaali pidetään lauantaina 28. toukokuuta Ähtärissä. Finaali mitellään 7. heinäkuuta Seinäjoen Tangomarkkinoiden yhteydessä.