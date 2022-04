Historiallisen suureksi kuvatun huumejutun käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa – paljastui FBI-yhteistyön avulla

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely huumejutussa, jota poliisi on kuvannut historiallisen suureksi.

Kyse on isoimmasta jutusta, joka on Suomessa paljastunut Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n kehittämän huijausviestisovelluksen avulla. Poliisi on epäillyt, että Virosta ja Espanjasta johdettu organisaatio toi Suomeen huumeita noin 100 miljoonan euron arvosta kesän 2020 ja kesän 2021 välillä.

Syytettyjä on yli 50, ja käsittelylle Helsingin käräjäoikeudessa on varattu noin 90 päivää.

– Syytekohtia on yhteensä 128, joista 92 koskee törkeitä huumausainerikoksia tai avunantoa törkeään huumausainerikokseen, kahdeksan huumausainerikoksia tai huumausaineen käyttörikoksia, kolme törkeitä dopingrikoksia, yhdeksän törkeää tai perusmuotoista rahanpesua, kymmenen ampuma-aserikoksia ja loput muita vähäisempiä rikoksia, jotka ovat paljastuneet tutkinnan yhteydessä, kertoi Syyttäjälaitos tiedotteessa viime kuussa.

Huumeita tuotiin grillihiilien seassa

Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille kansainvälisen Greenlight-operaation myötä. Siinä rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa.

Poliisin mukaan eniten Suomeen salakuljetettiin kannabista, 770 kiloa, ja amfetamiinia, 706 kiloa. Kannabis tuotiin Espanjasta ja amfetamiini Hollannista. Niiden lisäksi Hollannista tuotiin esimerkiksi kokaiinia ja ekstaasia.

Huumeet salakuljetettiin Suomeen rahtiliikenteessä esimerkiksi multa- ja grillihiilikuormissa. KRP:n mukaan maahantuonti oli suunniteltu ja järjestetty erittäin ammattimaisesti.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: