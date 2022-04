Historiallisen suureksi kuvatun huumejutun käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa – syyttäjien mukaan sata kiloa amfetamiinia kätkettiin viljasiiloon

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi maanantaina käsittely huumejutussa, jota poliisi on kuvannut historiallisen suureksi.

Kyse on isoimmasta jutusta, joka Suomessa on paljastunut Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n kehittämän huijausviestisovelluksen avulla. Poliisin mukaan Virosta ja Espanjasta johdettu organisaatio toi Suomeen huumeita noin 100 miljoonan euron arvosta kesän 2020 ja kesän 2021 välillä.

Jutussa on poikkeuksellisen paljon syytettyjä, yli 50, ja syytekohtiakin lähemmäs 130. Kokonaisuuden käsittelylle onkin varattu Helsingin käräjäoikeudessa noin 90 päivää marraskuun lopulle asti. Syytettyjen ja syytteiden suuren määrän lisäksi käsittelyä hidastaa se, että iso osa syytetyistä tarvitsee tulkkia oikeussalissa.

Käräjillä juttua istutaan enimmäkseen turvasalissa, jossa kuvaaminen on kokonaan kielletty. Syytettyjen suuren määrän takia maanantaina media ja yleisö seurasivat istuntoa videoyhteydellä toisesta salista. Myös osa syytetyistä osallistui istuntoon etäyhteydellä, jotkut tutkintavankeudesta ja jotkut vapaalta.

Siilo vuokrattiin ulkomaisella valehenkilöllisyydellä

Suurin osa syytteistä koskee törkeitä huumausainerikoksia tai avunantoa niihin. Pelkästään syytteiden ja syytettyjen vastausten lukemiselle käsittelyn alussa on varattu kolme päivää.

Maanantaina oikeudessa luettiin syytteitä muun muassa sadan kilon amfetamiinierästä, joka syyttäjien mukaan salakuljetettiin Hollannista Suomeen kesällä 2020.

Suomessa huumeet varastoitiin Pohjois-Karjalassa sijaitsevaan viljasiiloon, joka oli vuokrattu ulkomaisella valehenkilöllisyydellä ja vuokrat maksettu bitcoin-kryptovaluutalla, syyttäjät sanoivat. Syyttäjien mukaan siilon omistaja kuitenkin tiesi toiminnan luonteesta, minkä takia häntä vastaan on nostettu syyte avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Virolainen pöytälaatikkofirma tilasi kuljetukset

Syyttäjät katsovat, että syytetyt ovat toimineet vyyhdissä järjestäytyneen rikollisryhmän tavoin. Heidän mukaansa rikollinen toiminta oli hyvin ammattimaista ja eriytettyä niin, että eri ihmiset vastasivat esimerkiksi huumeiden ostamisesta ja varastoinnista Hollannissa, salakuljettamisesta Suomeen, myynnistä eteenpäin sekä huumerahojen kuljettamisesta vastaanottajille Virossa ja Latviassa. Rahaa kulki näin maasta toiseen miljoonia euroja, syyttäjät sanoivat.

Salakuljetuksessa hyödynnettiin yhden syytetyistä omistamaa pöytälaatikkofirmaa Virossa. Syyttäjien mukaan firman nimissä hoidettiin huumeiden kuljetusjärjestelyt Suomeen.

– Näin (salakuljetus) on saatu näyttämään laillisilta tavarankuljetuksilta, syyttäjät sanoivat.

Suomessa huumeita myytiin muun muassa anonyymin Tor-verkon Sipulimarket-kauppapaikalla siihen asti, kunnes viranomaiset sulkivat sivuston joulukuussa 2020.

Huumeita tuotiin grillihiilien seassa

Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille kansainvälisen Greenlight-operaation myötä. Siinä rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa.

Poliisin mukaan eniten Suomeen salakuljetettiin kannabista, 770 kiloa, ja amfetamiinia, 706 kiloa. Kannabis tuotiin Espanjasta ja amfetamiini Hollannista. Niiden lisäksi Hollannista tuotiin esimerkiksi kokaiinia ja ekstaasia.

Keskusrikospoliisin mukaan huumeet salakuljetettiin Suomeen rahtiliikenteessä esimerkiksi multa- ja grillihiilikuormissa.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: