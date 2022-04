Hoitajalakko alkoi tänään kuudessa sairaanhoitopiirissä, mielenosoituksia järjestetään pitkin päivää

Tehyn ja Superin lakko on alkanut tänään aamukuudelta kuudessa sairaanhoitopiirissä, koska hoitajien uusista työehdoista ja palkankorotuksista ei ole syntynyt sopua. Ammattiliittojen mukaan tällä lakkokierroksella on mukana 25 000 hoitajaa.

Tehy ja Super järjestävät tänään pitkin päivää mielenosoituksia kuudella lakkopaikkakunnalla vauhdittaakseen neuvotteluja.

Helsingissä Meilahden sairaala-aluetta kiersi kahdeksan aikaan aamulla suuri joukko mielenosoittajia, kertoi paikalla ollut STT:n kuvaaja. Joukon kärjessä olivat Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

Mielenosoituksen järjestäjien mukaan paikalle oli tulossa mielenosoituksen jälkeen lakkovahteja.

Seuraava, 13 sairaanhoitopiirin ja 40 000 hoitajan lakko alkaa kahden viikon päästä, ellei sopua synny sitä ennen. Liitot hylkäsivät keskiviikkona valtakunnansovittelijan sovintoesityksen.

Kiireetöntä hoitoa perutaan, päivystysruuhkia odotettavissa

Lakon piirissä ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät.

Useissa sairaanhoitopiireissä on varauduttu perumaan hoitajalakon ajaksi kaikki kiireetön hoito tai ainakin osa siitä.

Lakon on kerrottu vaikuttavan myös kiireelliseen hoitoon. Ainakin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa joudutaan siirtämään esimerkiksi kiireellistä syövänhoitoa.

Päivystykseen on ennakoitu ruuhkia ainakin Husissa, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: