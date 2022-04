Hoitajalakko uhkaa keskiviikkona – sovintoratkaisun eväitä odotetaan osapuolilta tiistaihin puoleenyöhön mennessä

Hoitajalakko on alkamassa keskiviikkona kello kuudelta aamulla, ellei sitä ennen tapahdu yllätyskäännettä. Sovittelulautakunta alkaa keskiviikkona rakentaa sovintoehdotusta, kertoo lautakuntaa johtava Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lakon toinen vaihe koskisi 13:a sairaanhoitopiiriä, ja siinä olisi mukana noin 35 000 hoitajaa.

Pylkkäsen mukaan sovittelulautakunta on pyytänyt riidan osapuolia eli työnantajapuolen edustajaa ja työntekijäjärjestöjä pyrkimään keskenään ratkaisuihin työehtosopimusten yksityiskohdista muissa kuin palkankorotuskysymyksissä.

– Odotamme heidän reaktioitaan saapuvaksi tiistai-iltaan kello 24 mennessä, Pylkkänen kertoi maanantaina STT:lle.

Hänen mukaansa yhdeksänjäseninen lautakunta aloittaa sovintoesityksen rakentamisen keskiviikkona niiden eväiden pohjalta, mitä osapuolet tiistaina ilmoittavat.

– Sovintoesitystä ei tietenkään aiemmin tule.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) määräsi 8. huhtikuuta sovittelulautakunnan ratkomaan kunta-alan tulehtunutta työriitaa.

Pääsiäisenä ei neuvoteltu

Aiempi, kuutta sairaanhoitopiiriä koskenut lakko päättyi pitkänäperjantaina. Hoitoalan järjestöt Tehy ja Super siirsivät toisen vaiheen alkamaan perjantain sijasta keskiviikkona, jotta työriidan sovitteluun jäisi aikaa.

Varsinaisia neuvotteluja ei kuitenkaan ole järjestöjen mukaan käyty pääsiäisenä lainkaan. Sovittelulautakunnan puheenjohtaja on tavannut puheenjohtajat kerran.

– Mitään muuta ei ole tapahtunut, joka on erikoista. Ajattelin, että tällaisessa tilanteessa olisi kaikilla ollut halukkuus neuvotteluun. Superilla ja Tehyllä olisi ollut, viestitti Superin puheenjohtaja Silja Paavola maanantaina STT:lle.

– Olimme toki varautuneet siihen, että neuvotteluja käydään ja ratkaisua pyritään hakemaan hieman aktiivisemmin tässä pääsiäisen pyhinä, sanoi myös Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi sähköpostiviestissään.

Hänen mukaansa kutsua neuvotteluihin ei ole tullut maanantaille, tiistaille eikä muillekaan päiville.

– Meidän tiedossa ei ole, miten sovitteluprosessi jatkuu ja millä aikataululla.

Pylkkänen korostaa, että sovittelulautakunta ei ole neuvotteluosapuoli.

– Odotamme, että neuvotteluosapuolet tekevät tässä keskenään työtä. Se on heidän roolinsa, ei sovittelulautakunta neuvottele, vaan esittää sovintoesityksiä.

Toimitusjohtaja Markku Jalonen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajista (KT) viestitti, että sovittelun etenemisen edellytysten kannalta välttämättömiä taustaselvityksiä ollaan tekemässä ja niistä raportoidaan tiistaina lautakunnalle.

Jalonen ei ottanut vielä maanantaina kantaa siihen, uskooko hän lakon alkavan keskiviikkona. Myös Paavola huomautti, että kaikki on auki neuvottelun kannalta ja sanoi odottavansa, mitä tiistaina tapahtuu.

Lindén esittämässä potilasturvallisuuslakia

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) on ilmoittanut antavansa esityksen potilasturvallisuuslaista, jos työtaistelun osapuolet eivät tämän viikon alussa näytä pääsevän sopimukseen.

– Kaksi asiaa on minulle aivan selvää: 1) hoitajille kuuluu nykyistä parempi palkka, 2) nopeasti leviävien syöpien ja muiden vastaavien sairauksien hoito on turvattava lakonkin aikana, ministeri tviittasi pääsiäisen aikaan.

Toteutuessaan potilasturvallisuuslaki antaisi aluehallintovirastoille valtuudet määrätä hoitajia töihin sakon uhalla potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Hoitajajärjestöt ovat vastustaneet lakia kiivaasti, sillä niiden mielestä se rajaa työntekijöiden lakko-oikeutta. Järjestöt ovat nimittäneet lakia ”pakkotyölaiksi”.

Lain edistämisestä voi tulla poliittisestikin vaikeaa. Se ei nauti varauksetonta kannatusta Lindénin omassa puolueessakaan.

Sanna Nikula

STT

