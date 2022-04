Hoitajat valmistautuvat työtaistelun seuraavaan vaiheeseen – ”Kukaan ei varmastikaan halua luopua unelma-ammatistaan kevyin perustein”

Kunta-alan työehtoneuvotteluiden jumittaessa hoitajat valmistautuvat joukkoirtisanoutumiseen.

– Jos tilanne nyt vaatii sen, että minä muiden mukana irtisanoudun, niin totta kai olen valmis siihen, sanoo tamperelainen sairaanhoitaja Minna Malkamäki.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super päättivät tiistaina, että neuvottelutilanne voi vaatia lakkoilua kovempia työtaistelutoimia. STT:n haastattelemat hoitajat ovat tarvittaessa valmiita irtisanoutumaan, mikäli sopimusta ei synny.

Tehyn valtuuston jäsenen Saara Partasen mukaan syynä on potilasturvallisuus- eli hoitajajärjestöjen pakkotyölaiksi nimittämän lain valmistelu.

– Ministeri Aki Lindénin puuttuminen työtaisteluun on se syy, miksi näin järeisiin toimiin ollaan valmiita. Meidän lakkoilulta vietiin pohja pakkotyölailla, Partanen sanoo.

Partanen työskentelee kätilönä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hänen mukaansa hoitoalalla on jo vuosia oltu tilanteessa, jossa potilasturvallisuus on jatkuvasti vaarantunut.

– Kuka tahansa, jolla on eettistä omatuntoa, ymmärtää, että me ei voida jatkaa näin. Me ei voida tehdä meidän työtä riittävän hyvin, vaan se on semmoista tulipalojen sammuttelua jatkuvasti, Partanen sanoo.

Samasta syystä hän ei pidä irtisanoutumista mahdottomana ajatuksena. Hän uskoo ihmisten olevan valmiita joukkoirtisanoutumaan hoitajajärjestöjen niin päättäessä, sillä moni on miettinyt alanvaihtoa muutenkin.

– Tietynlainen henkinen irtautuminen alasta on jo vuosien saatossa monella tapahtunut. Ainakin omalta osaltani voin näin allekirjoittaa. Alalta on jo lähtenyt kokeneita ihmisiä, ja tulee jatkossa myös lähtemään, jos muutosta ei tule, Partanen pohtii.

”Hoitajien työtaistelussa on kyse kaikkien suomalaisten oikeudesta laadukkaaseen hoitoon”

Kaksikymmentä vuotta sitten sairaanhoitajaksi valmistunut Minna Malkamäki kokee, että työstä on tullut vuosi vuodelta kuormittavampaa. Lisääntynyt työtaakka vaikuttaa jaksamiseen ja tuottaa eettisiä ongelmia, kun hoitotyötä ei voi tehdä niin hyvin kuin pitäisi.

– Hoitajapulasta on puhuttu koko urani ajan, mutta siihen ei ole reagoitu riittävin keinoin. Tilanne on katastrofaalinen, Malkamäki sanoo.

Malkamäki työskentelee sairaanhoitajana akuuttipsykiatrian osastolla. Hänen mukaansa työtaistelussa on kyse kaikkien suomalaisten oikeudesta saada hyvää, laadukasta hoitoa. Sairaanhoitajan mielestä on kestämätöntä, että osastoja pyöritetään jatkuvasti liian pienellä työntekijämäärällä eikä koulutettuja alan ammattilaisia ole tarpeeksi, koska ala ei houkuttele tarpeeksi. Hän penää konkreettisia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi – eli rahaa.

– Ei meillä ole mitään muuta keinoa saada riittävästi ihmisiä alalle kuin että palkat olisivat kilpailukykyiset, jotta ne houkuttaisivat ihmisiä tekemään tätä työtä, joka on kauhean raskasta, mutta antoisaa, Malkamäki sanoo.

Hän ei ole huolissaan mahdollisesta irtisanoutumisesta seuraavista taloudellisista riskeistä.

– Minun on kauhean vaikea ajatella, että Suomessa pysyisi sairaanhoitajana kauaa työttömänä. Onko se sitten sairaanhoitajan työtä, en osaa sanoa, nainen pohtii.

Valmiina luopumaan unelmatyöstä

Potilasturvallisuuslain valmistelu tuntuu lisänneen hoitajien puhtia käydä työtaistelua. Samalla julkinen keskustelu aiheesta on koettu jopa loukkaavana.

– Kyllähän se on kauhean loukkaavaa, että olemme niin tärkeitä, että meidät voidaan väkisin pakottaa töihin, koska yhteiskunta ei pyöri ilman meitä. Silti meidät nähdään niin arvottomina, että palkkatasoamme ei haluta nostaa muiden Pohjoismaiden tai miesvaltaisten alojen tasolle, Malkamäki sanoo.

Saara Partanen ei osaa arvioida, kuinka laajoja joukkoirtisanoutumisia voisi olla odotettavissa, jos sopua ei synny.

– Sen tiedän, että ihmiset kirjoittavat laajasti sosiaalisessa mediassa, että ovat siihen valmiita, hän kertoo.

Molempien naisten toiveena on, että alan työehtoja muokattaisiin sellaisiksi, että työtä voisi tehdä hyvällä omatunnolla.

– Tämä on unelmatyöni, mutta jos en saa tehdä sitä kunnollisesti, olen valmis luopumaan siitä ja koen sen myös velvollisuudekseni, Partanen kommentoi.

Naiset toivovat kuitenkin, että irtisanoutumisiin asti ei tarvitse edetä, ja ratkaisu löytyy neuvotteluteitse.

– Kukaan meistä ei varmastikaan halua luopua unelma-ammatistaan kevyin perustein. Ensisijaisesti toivon nyt päättäjiltä viisautta tehdä hyvä sopimus, Partanen sanoo.

Kaisu Suopanki

STT

