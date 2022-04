Hoitajien lakon rinnalle uusia kunta-alan lakkoja, jotka sulkevat muun muassa kouluja ja päiväkoteja

Kunta-alan lakkoilu on alkanut laajentua.

Uudet kaksipäiväiset työtaistelut koskevat Jyväskylää, Oulua, Rovaniemeä ja Turkua. Uusien lakkojen piirissä on esimerkiksi opettajia.

Uudet lakot alkoivat, kun vuorokausi vaihtui keskiviikoksi ja päättyvät torstai-iltana puoliltaöin.

Huhtikuun alusta on ollut lakossa noin 25 000 Tehyn ja Superin hoitajaa kuudessa sairaanhoitopiirissä.

Lakkoja porrastetaan ja lisätään eri paikkakunnille jatkossakin, mikäli kunta-alalla ei päästä sopimukseen.

Kunta-alan palkansaajajärjestöt hylkäsivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen maaliskuun lopulla, sillä työntekijäpuoli piti esitystä täysin riittämättömänä. Työnantajapuoli eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT olisi esityksen hyväksynyt.

Sopimukset koskevat kaikkiaan yli 400 000 kunta-alan palkansaajaa, ja niiden piirissä on muun muassa opettajia, lääkäreitä, lastenhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja kirjastovirkailijoita.

Palveluiden ovet laajalti säppiin

Jyväskylän, Oulun, Rovaniemen ja Turun kaupunkien palveluissa on lakkopäivinä merkittäviä puutteita ja muutoksia, joista kerrotaan tarkemmin kaupunkien verkkosivuilla. Kaupungit varoittavat myös palveluiden tilapäisestä ruuhkautumisesta ja aukioloaikojen lyhentämisistä.

Jyväskylässä esimerkiksi kaupungin perusopetuksen koulutyö keskeytyy. Vain osa päiväkodeista on avoinna. Oulussakin perusopetus keskeytyy, ja useimmat päiväkodit menevät kiinni. Kaupungin asiakaspalvelupisteet ovat suljettuina, samoin kirjastot. Rovaniemellä on päätetty, että kaupungin järjestämä esiopetus, peruskoulut sekä lukiot suljetaan työtaistelun ajaksi. Turussa esimerkiksi kaupungin puhelinvaihde on kiinni. Lakko vaikuttaa Turussakin päiväkoteihin. Peruskoulut, lukiot ja Turun ammatti-instituutti ovat kiinni.

Lakot Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja Turussa koskevat akavalaisia kunta-alan palkansaajia edustavan neuvottelujärjestö Jukon jäsenliittojen jäseniin sovellettavia kunta-alan sopimusaloja. Näitä ovat esimerkiksi kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ja kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus.

Turussa ja Oulussa ovat lakossa myös Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Ammattiliitto Jytyn edustamat kuntatyöntekijät.

Opettajat menevät lakkoon ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1984. Tällä viikolla opettajat lakkoilevat siis Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja Turussa, mutta seuraavaksi vuorossa olevat lakot koskisivat muitakin kaupunkeja.

Lisää työtaisteluita luvassa

Jos kunta-alan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta ei synny sopua ensi maanantaihin mennessä, tulee lakkojen piiriin uusia kaupunkeja vaiheittain jo ensi viikolla. Tällöin kahden päivän lakko koskisi Kuopiota ja Tamperetta. Pääsiäisen jälkeisellä viikolla lakkovuorossa puolestaan olisivat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, ellei sopimukseen ole vieläkään päästy. Pääkaupunkiseutua koskeva lakko olisi jo viikon mittainen.

Kunta-alan työriidat säteilevät muuallekin: OAJ, JHL ja Jyty ovat jättäneet myös yksityistä opetusalaa koskevan lakkovaroituksen. Tämänkin lakon olisi määrä alkaa pääsiäisen jälkeen ja se koskisi 15:ttä helsinkiläistä yksityiskoulua, ellei ratkaisuun päädytä sitä ennen. Tämän lakon piiriin kuuluisivat muun muassa Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK) ja Helsingin Saksalainen koulu eli Deutsche Schule.

Tehyn sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin meneillään oleva työtaistelu uhkaa laajeta pääsiäisenä, jolloin lakkoon liittyisi lisää hoitajia seitsemässä uudessa sairaanhoitopiirissä.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on ilmoittanut etsivänsä tällä viikolla edellytyksiä hoitoalan työriidan sovittelun edistämiseksi.

Mimma Lehtovaara

STT

