HS: Naton entisen pääsihteerin mukaan Suomen pitää saada turvatakuut Nato-hakemusprosessin ajaksi

Sotilasliitto Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin mukaan Suomi tarvitsee suojaa sille aikavälille, kun se on hakenut Naton jäsenyyttä mutta ei ole vielä jäsenmaa eikä siten Naton turvatakuiden piirissä. Fogh Rasmussen kertoo näkemyksestään Helsingin Sanomien haastattelussa.

Entisen pääsihteerin mukaan Suomen tulisi saada Nato-liittolaisilta väliajaksi artikla viiden kaltaiset turvatakuut. Artiklan mukaan hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys kaikkia jäsenvaltioita vastaan.

Fogh Rasmussenin arvio on, että isoimmat Nato-maat antaisivat turvatakuut Suomelle kahdenvälisesti liki automaattisesti.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008730050.html

STT

