Ihmiset ovat palanneet ravintoloihin sankoin joukoin – monien ravintolayritysten myynti ylittänyt jopa koronapandemiaa edeltäneen tason

Suomalaiset ovat palanneet ravintoloihin ja baareihin, joten pöytävaraukset suosituimpiin paikkoihin on tehtävä hyvissä ajoin. Useat suuret ravintolayritykset kertovat, että tämän vuoden maaliskuun myynnit ovat moninkertaistuneet viime vuoteen verrattuna.

Myynti on ollut paikoitellen jopa parempi kuin maaliskuussa 2019, jolloin kukaan ei ollut vielä kuullutkaan uudesta koronaviruksesta. Korona ei tunnu enää pelottavan suomalaisia, vaikka tartuntaluvut ja kuolemantapausten määrä ovat alkuvuonna pysyneet korkealla.

– Maaliskuun ravintolamyynnit meidän ravintoloissamme ovat lähes nelinkertaistuneet viime vuoteen verrattuna, ja huhtikuun ensimmäisen viikon myynnit ovat ylittäneet vuoden 2019 vastaavat luvut, sanoo S-Ryhmän matkailu- ja ravitsemuskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperä.

Myös S-Ryhmän juomapainotteisten ravintoloiden myynti on nelinkertaistunut maalis-huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna.

Ravintolayritys NoHo Partnersin liikevaihto oli myös tämän vuoden maaliskuussa suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

– Pandemia ja kotona oleskelu on synnyttänyt patoutunutta kysyntää ravintoloita kohtaan. Nyt se purkautuu varsinkin viikonloppuisin, NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo.

Kaikkien ravintolayritysten liikevaihto ei kuitenkaan ole palannut vielä vuoden 2019 tasolle.

– Olimme maaliskuussa vielä selvästi vuotta 2019 jäljessä. Pääsyynä on meille tärkeä tapahtuma-ala, sillä se tuottaa tässä vaiheessa vielä selvästi vähemmän kuin esimerkiksi ravintolat, sanoo ravintolayritys Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman.

Kun koronaviruspandemia saapui Suomeen alkuvuodesta 2020, ruoka- ja anniskeluravintolat joutuivat rankkojen rajoitusten kohteeksi. Ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajattiin tiukasti, ja välillä ruokapaikat joutuivat olemaan jopa kokonaan kiinni. Sen jälkeen rajoituksia on välillä höllennetty ja välillä lisätty.

Rajoitusten loppuminen näkyy myynnin kasvun lisäksi työntekijäpulana. Huhtikuussa julkaistun ammattibarometrin mukaan ravintolatyöntekijöistä on tällä hetkellä pulaa koko Suomessa. Vielä vuosi sitten tekijöistä oli ollut liikatarjontaa.

Terassikeleistä ja tapahtumista odotetaan vetoapua kesään

Ravintolayrittäjät uskovat myynnin pysyvän vahvana.

Asiaa auttaa tuleva kesän ja kevään terassikausi, josta tulee NoHo Partnersin Vikströmin mukaan seuraava kuluttajien kysyntäpiikki. Myös kesän tapahtumakausi vauhdittaa tilannetta.

– Esimerkiksi toukokuussa järjestettävät jääkiekon MM-kisat tulevat piristämään Tampereen ravintolayritysten toimintaa, Vikström sanoo.

Toisaalta Night People Group -ravintolayrityksen toimitusjohtaja Antti Raunio arvioi, että kuluttajakysyntä tulee tasaantumaan. NPG omistaa useita yökerhoja ja anniskeluravintoloita Suomen suurimmissa kaupungeissa.

– Samalla kun kuluttajakysyntä vähenee, yrityskysyntä lisääntyy. Yritysten yksityistilaisuuksia oli maaliskuussa vielä vähän, kevään ja kesän varauskirjat ovat jo melkein täynnä, Raunio sanoo.

Etätyöt kuihduttavat lounasravintoloita

Pandemia-ajan rajoituksista jää muistoksi useita pysyviä muutoksia ravintola-alalle. Yrittäjät arvioivat STT:lle, että entiseen ei ole paluuta.

Yksi suurimpia muutoksia on NoHo Partnersin Vikströmin mukaan etätyö, joka vaikuttaa lounasravintoloihin. Vikström arvioi, että ihmiset tulevat jatkamaan etätöissä ainakin osan viikosta tulevaisuudessa.

– Jos ihmiset ovat etätöissä esimerkiksi yhden päivän viikossa, se näkyy lounasravintoloiden toiminnassa heti 20 prosentin laskuna. Lounasmarkkinoiden vetovoima ei ole siksi kovin houkutteleva tällä hetkellä, Vikström sanoo.

Asiakkaita tullaan näkemään ravintoloissa arkisin muutenkin vähemmän. Restelin toimitusjohtaja Backman arvioi, että yritykset tulevat järjestämään kokouksia ravintolatiloissa vähemmän, kun etäkokouksiin on ehditty tottua.

– Nyt on tullut rinnalle Teams, ja oman jääkaapin sisältö kelpaa eväiksi, Backman sanoi.

Myös työpäivän jälkeen otetut afterwork-anniskelut jäävät Backmanin mukaan historiaan. Ravintola-ala keskittyy entistä enemmän viikonloppuihin ja juhliin.

Myös Vikström arvioi, että viikonloppujen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Ihmisillä tulee olemaan entistä suurempi tarve tavata perhettä ja ystäviä vapaa-ajalla ravintoloissa.

– Ravintolat ovat jo nyt niin täynnä perjantaisin ja lauantaisin, että niihin ei pääse helposti ilman ajanvarausta, Vikström sanoo.

Pandemialla voi olla arvaamattomia vaikutuksia ravintola-alan kaukaisempaan tulevaisuuteen.

– Tuleville yökerho- ja ravintolahankkeille voi olla vaikeampi löytää rahoitusta. Pandemiarajoitukset ovat jättäneet epävarmuuden leiman koko tätä alaa kohtaan, Night People Groupin Raunio sanoo.

Rasmus Ekström

STT

Kuvat: