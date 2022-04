Ihmisoikeusjärjestö dokumentoi mahdollisia sotarikoksia Venäjän hallitsemilla alueilla Ukrainassa – joukossa muun muassa raiskaus ja pikateloituksia

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) on dokumentoinut Venäjän sotilasjoukkojen epäiltyjä sotarikoksia siviilejä vastaan Ukrainassa. Helmikuun 27. päivän ja maaliskuun puolivälin välisenä aikana järjestö kirjasi useita tapauksia Venäjän hallitsemilla alueilla Tshernihivissä, Harkovassa ja Kiovan lähettyvillä.

Joukossa on muun muassa toistuva raiskaus, pikateloituksia sekä muunlaista siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkailua. Lisäksi HRW kertoo sotilaiden ryöstelleen siviileiltä muun muassa ruokaa, vaatetusta ja polttopuita.

– Näihin tekoihin syyllistyneet ovat vastuussa sotarikoksista, järjestön tiedotteessa sanotaan.

Järjestön Euroopan ja Keski-Aasian johtaja Hugh Williamson kuvailee tapauksia ”sanoinkuvaamattomaksi ja tarkoitukselliseksi julmuudeksi ja väkivallaksi”, ja tekoja on hänen mukaansa tutkittava sotarikoksina.

HRW kertoo haastatelleensa puhelimitse tai kasvotusten yhteensä kymmentä ihmistä, jotka olivat uhreja, silminnäkijöitä ja paikallisia asukkaita Venäjän hallitsemilla alueilla.

HRW muistuttaa komentajien vastuusta

Haastatellut ovat kertoneet sotilaiden esimerkiksi teloittaneen ihmisiä tienvarressa sekä heittäneen käsisavukranaatin kellariin ja ampuneen ulos tulleita, kellarissa suojassa olleita naista ja lasta. Naisen kerrotaan kuolleen ampumisen seurauksena kaksi päivää myöhemmin ja lapsen kuolleen välittömästi.

Eräs haastateltu on koulurakennuksessa perheineen suojassa ollut nainen, joka kertoi HRW:lle venäläissotilaan raiskanneen hänet toistuvasti Harkovassa, pahoinpidelleen häntä ja leikanneen hänen kasvojaan, kaulaansa ja hiuksiaan teräaseella. HRW on nähnyt kuvia naisen saamista vammoista.

Monet HRW:n kuulemat siviilit kertoivat venäläisjoukkojen vieneen ruoan lisäksi myös esimerkiksi moottorisahoja, kirveitä ja polttoainetta.

Williamson muistuttaa HRW:n tiedotteessa, että Venäjällä on kansainvälinen oikeudellinen velvollisuus puolueettomasti tutkia sotilaidensa epäillyt sotarikokset ja että komentajat voivat olla henkilökohtaisessa vastuussa alaistensa tekemistä sotarikoksista, jos he eivät ole pyrkineet estämään niitä tai rankaisemaan niihin syyllistyneitä.

Anne Salomäki

STT

