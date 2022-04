Iivo Niskasen ei tarvinnut vetää itseään piippuun SM-voittohiihdossa – Hakola jäi mestarille kaksi minuuttia, Ville Ahonen saavutti tavoitteensa SM-pronssilla

Iivo Niskanen on hiihtänyt ylivoimaiseen voittoon SM-hiihtojen 50 kilometrillä Rovaniemellä. Puijon Hiihtoseuraa edustavasta Niskasesta tuli Ounasvaaran kisojen kaksoismestari.

Perjantain tavoin Iivo Niskanen otti mallia isosiskostaan Kerttu Niskasesta. Molemmat voittivat SM-laduilla perjantaina vapaalla hiihtotavalla ja sunnuntaina perinteisellä hiihtotavalla. Päätösmatkalla sisarukset olivat omaa luokkaansa, ja etenkin Kertun ylivoima oli huima. Hän kukisti kisan kakkosen Johanna Matintalon 30 kilometrillä yli kolmella minuutilla. Pikkuveli tyytyi pienempään voittomarginaaliin, mutta hänenkään mestaruutensa ei ollut uhattuna.

Jämin Jänteen Ristomatti Hakola hiihti hopealle runsaan kahden minuutin erolla Iivo Niskaseen. 50 kilometrillä kolmas oli Imatran Urheilijoiden Ville Ahonen, jolle pronssi on uran ensimmäinen henkilökohtainen mitali aikuisten SM-tasolla. Lauantaina hän hiihti seuransa väreissä SM-pronssia viestistä.

– Mitali on ollut jo pitkään tavoitteena. Sillä on iso merkitys, Ahonen kertoi Ylen tv-haastattelussa.

Hän avasi pistetilinsä myös maailmancupissa ja osoitti monipuolisuutensa yltämällä pisteille muun muassa Oberstdorfin sprintissä 16. sijallaan ja Holmenkollenin 50 kilometrin 22 sijallaan.

Niskasen kausi oli täysosuma

Niskanen käytti perinteisellä hiihtotavalla kuninkuusmatkaan kaksi tuntia ja 15 minuuttia. Vaativan reitin lisäksi hiihtäjien menoa hidasti lumisade.

– Ihan sai hiihtää loppuun asti, kun lumisade tuli kiusaksi loppuun, Niskanen kertoi Ylen tv-haastattelussa.

Hän ei vetänyt loppumatkaa aivan täysillä, sillä mestaruus ratkesi ajoissa.

– Oli kiva hiihtää loppu niin, ettei tarvinnut kaikkea lyödä, Niskanen sanoi.

Niskanen voitti Pekingin olympialaisissa mitalien värisuoran ja voitti maailmancupissa normaalimatkojen cupin.

– Ihan loistava kausi, Niskanen tiivisti Ylellä.

Hän jatkaa kauttaan vielä alkavalla viikolla Lapin lumilla Lapponia-hiihdossa. Luvassa on kolme pitkän matkan kisaa.

Hakola kertoi tarinoineensa Niskasen kanssa matkan varrella, sillä Niskanen sai aiemmin lähteneen Hakolan kiinni.

– Lumisade vei luiston. Kyllä sillä oli vaikutusta, Hakola totesi Ylelle kilpailusta.

Hakola ei halunnut muistella sairastumisen ja loukkaantumisen värittämää kauttaan, joka lähti menemään pieleen jo Rukan maailmancup-avauksen kaatumisesta. Kylkiluun murtuma toi harjoitteluun ja kilpailemiseen tauon.

Rovaniemen SM-ladulla Jämin Jänteen Lauri Lepistö oli neljäs, Kuusamon Erä-Veikkojen Arsi Ruuskanen viides ja Imatran Urheilijoiden Olli Ahonen kuudes. Pohti Ski Teamin Joni Mäki vei nimiinsä Suomen cupin kokonaiskilpailun. Siihen riitti päätösmatkan 16. sija.

Päävalmentaja Pasanen vahvisti Ylelle jatkavansa hiihtäjien luotsina

Maastohiihdon vahva menestys ennakoi nykyisen valmennusjohdon jatkamista myös tuleviin vuosiin. Ei ollut suuri yllätys, että Hiihtoliiton maastohiihdon päävalmentaja Teemu Pasanen kertoi Ylen tv-haastattelussa jatkavansa tehtävässä.

– Sopimuksia ei ole kirjoitettu alle, mutta kyllä jatkaminen on melko todennäköistä, Pasanen kertoi SM-hiihtojen tv-lähetyksessä.

Hän kertoi valmentajien jäävän Rovaniemelle muutamaksi päiväksi suunnittelemaan tulevaa yhdessä nuorten valmentajien kanssa.

– Meidän pitää olla entistä parempia siinä, miten saamme nuoria nousemaan nopeammin aikuisten kärkitasolle. Siinä emme ole olleet kovin hyviä, Pasanen sanoi.

Hän iloitsi siitä, että nuorten arvokisoissa etenkin Suomen nuoret miehet ovat menestyneet. Arsi Ruuskanen voitti alle 15 kilometrillä 23-vuotiaiden MM-kultaa ja Niko Anttola 10 kilometrillä alle 20-vuotiaiden MM-hopeaa Norjassa.

Pasasen kanssa suomalaishiihtäjien maajoukkuevalmennuksessa ovat toimineet naisten vastuuvalmentaja Ville Oksanen, naisten valmentaja Juho Halonen ja miesten valmentaja Mikko Virtanen. Pasanen on ollut päävalmentajuuden lisäksi myös miesten vastuuvalmentaja.

Pasasella ja koko valmennusjohdolla on ollut sopimusneuvotteluissa vahvat valtit. Olympialaisista suomalaiset hiihtivät kuusi mitalia, ja maailmancupistakin tuli useita palkintosijoja.

– Kyllä pitää olla tyytyväinen kauteen. Kausi meni todella hyvin. Olympialaiset olivat päätavoite, ja ne onnistuivat hyvin. Maailmancupissa tuli myös hyviä suorituksia, Pasanen kertasi.

Hiihtoliiton johtokunta kokoontuu 12. huhtikuuta, jolloin sen on määrä lyödä valmentaja-asioita lukkoon. Maastohiihdon lisäksi käsittelyssä ovat mäkihypyn ja yhdistetyn valmennuspestit.

Kaija Yliniemi

STT

Kuvat: