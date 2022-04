IL: Metsähallitus myöntänyt maksuttomia metsästyslupia ministeri Lepälle ja muille päättäjille – OKV selvittää

Oikeuskanslerinvirasto selvittää, onko Metsähallitus toiminut oikein myöntäessään maksuttomia metsästyslupia maatalousministeri Jari Lepälle (kesk.), ministeriön korkeille virkamiehille sekä muille päättäjille. Selvityksestä kertoo Iltalehti.

Lehden mukaan valtion maita koskevia lupia myönnettiin vuosina 2020 ja 2021. Tälle vuodelle lupia ei ole myönnetty.

Viime vuonna maksuttoman metsästysluvan saivat myös kansanedustajat Markku Eestilä (kok.) ja Mikko Kärnä (kesk.).

Luvista kannellut yksityishenkilö pyytää oikeuskansleria selvittämään, onko Metsähallitus syyllistynyt lahjoman antamiseen myöntäessään maksuttomia pienriistalupia ja ovatko saajat syyllistyneet lahjoman vastaanottamiseen.

Kanalintujen metsästämiseen oikeuttava pienriistan metsästyslupa yhdellä Metsähallituksen alueella maksaa 130 euroa. Maksuton sidosryhmälupa oikeuttaa metsästykseen noin 120:llä valtion omistamalla alueella. Kausilupia on tänä vuonna ollut haettavissa 57 alueelle, joten laskennallinen etu maksuttomasta luvasta nousee 7 140 euroon.

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että Metsähallitus on toiminut lain puitteissa myöntäessään lupia. Metsähallituksen mukaan maksuttomien lupien saajien piiriä on viime vuosien aikana supistettu tuntuvasti.

