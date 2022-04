Ilmastonmuutoksen ja sodan keskellä myös toivoa–Sampsa Sarparannan puhuttelevista töistä viimeisin valmistui päivää ennen näyttelyn pystyttämistä Villiin.

Nuoren tytön runnellut kasvot pysäyttävät tähän päivään. Se on yksi perniöläisen Sampsa Sarparannan Kulttuuritalo Villin kutsunäyttelyyn valmistuneista töistä.

– Tein sen samana päivänä, kun Ukrainan sota syttyi, Sarparanta kertoo.

Työ ei kuitenkaan ole tuorein, vaan viimeisin valmistui vain päivää ennen näyttelyn pystyttämistä. Työssä toistuu sama teema kuin monissa muissakin näyttelyn töissä: tyttö ja pallo.

– Rauhan ilmapallo, Sarparanta kertoo.

Pro Rantakivet yhdistyksen Henrik Hausen perustelee yhdistyksen järjestämän kutsuvierastaiteilijan valintaa näin:

– Sampsa Sarparanta on tärkeä taiteilija paikkakunnalle, minkä lisäksi kannatan yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa taidetta.

Sarparannan töistä tätä Hausenin toivomaa piirrettä ei puutu, ei myöskään ajankohtaisuutta. Vaikka aiheet ovat vakavia, niihin on tuotu myös toivoa tuova elementti, joka on ilmapallo. Se on Sarparannan mukaan myös muuta.

– Pallo on kupla, täynnä ilmaa, elämme kuplassa, hän kuvailee.

Sarparanta sanoo käsitelleensä koronan aiheuttamaa eristystä ja yksinäisyyttä viimeiset kaksi vuotta. Hän on katsellut asiaa omien lastensa kautta, jotka ovat käyneet koulua etänä.

Tästä aiheesta hänellä on myös töitä Villissä olevassa erillisessä huoneessa.

Yhtenäistä isompaa näyttelytilaa hallitsevat toisenlaiset teemat, joista väistämättä nousee esille tyttö ja toivo paremmasta tulevaisuudesta. Sama teema toistuu eri tavoin.

Sarparanta kertoo, että idea ilmapallosta ja tytöstä on muhinut siitä lähtien, kun tytär ehkä kuusivuotiaana sai syntymäpäivänä ilmapallon.

Idea jalostui lopulta taiteeksi, kun tytär täytti 18 vuotta.

– Ajoimme Perniön räntäsateisen pellon ohi syksyllä, ja viimeisin sysäys tuli, kun minua pyydettiin tekemään yhdestä biisistä taulu hyväntekeväisyysprojektiin, jossa yhdistyivät musiikki, kuvataide ja luonnonsuojelu, Sarparanta kertoo.

Projektiin osallistui 12 nykytaiteilijaa, joista kukin teki teoksen hyväntekeväisyyshuutokauppaan. Lähtökohtana oli Von Hertzen Brothersin uuden levyn tiimoilta valittu kappale.

Sarparanta teki työn, jossa yhdistyi hänen tyttärensä, ilmapallo ja perniöläinen sänkipelto. Ilmastonmuutokseen kantaa ottava työ huutokaupattiin, kuten muutkin työt. Kertynyt raha käytetään suojelumetsän hankintaan.

– Taiteella voidaan suojella, Sarparanta muistuttaa.

Projekti antoi myös sysäyksen tehdä enemmänkin töitä samalla teemalla.

Näyttelyn avajaiset ovat lauantaina, ja näyttely kestää kuukauden. Sen jälkeen Sarparannalla on jo kesäkuun alussa uusi näyttely Helsingissä Galleria G12:ssa.

”Pysyn toivossa”, Sampsa Sarparannan maalauksia Pro Rantakivet ry:n järjestämässä kutsunäyttelyssä, Kulttuuritalo Villissä Salossa 9.4.–8.5.2022 ti-pe klo 14–17.30, la-su 11–15.

Perheenjäsenet taiteilijan malleina

Omat perheenjäsenet ovat saaneet olla malleina Sampsa Sarparannan töissä Villin näyttelyssä. Yhdessä työssä, jossa tyttö pitää kristallipalloa, voi ajatella näkevänsä myös taiteilijan itse.

Perheenjäsenet ovat hänen mukaansa tottuneet olemaan malleina.

Vuonna 1973 syntyneen perniöläistaiteilijan ura on kestänyt jo yli 20 vuotta. Hän on opiskellut Kuvataideakatemiassa.

Hänen töitään on muun muassa Kiasman, Turun kaupungin ja Salon taidemuseon kokoelmissa.

Sarparanta tunnetaan yhteiskunnallisesta realismistaan.

Kuvataitelija on myös punk-muusikko.