Ilmastonmuutos haastaa Suomen rataverkoston vanhempia osia – viime kesän helteiden aikaan tavarajunan kuusi viimeistä vaunua suistui raiteelta lämpölaajenemisen vuoksi

Ilmastonmuutoksen myötä aiempaa yleisemmät hellejaksot aiheuttavat ongelmia Suomen rataverkostossa. Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) tutkinnanjohtajan Lasse Laatan mukaan kunnossapidon haasteet kasvavat entisestään ilmastonmuutoksen aiheuttamien pidempien hellejaksojen ja suurempien sademäärien vuoksi.

Hellejaksot aiheuttavat lisärasitusta etenkin radoilla, joissa radan tukirakenteessa on puutteita. Kuumuus voi johtaa sivuttaissiirtymän eli hellekäyrän syntymiseen, kun kisko laajenee lämmön vaikutuksesta. Syntyy painetta, joka voi irrottaa kiskon kiinnityksestään ja siirtää raidetta sivusuunnassa.

Useimmiten pienet sivuttaissiirtymät tuntuvat junan heilahteluna, mutta ne eivät ole riski liikenteelle.

Jyväskylän ja Petäjäveden välisellä rataosuudella tapahtui heinäkuussa onnettomuus, jossa tavarajunan kuusi viimeistä vaunua suistui ulos radalta. Onnettomuuden vuoksi junarata vaurioitui noin 1,4 kilometrin matkalta.

Otkesin mukaan Jyväskylän Vesangalla sattunut onnettomuus aiheutui kahdesta erillisestä hellekäyrästä, joiden kohdalla vaunuja suistui radalta.

– Hellekäyrien syntymiseen vaikutti vanhan ja kapean päällysrakenteen pettäminen pitkään jatkuneen hellejakson aikana, kertoi Laatta tiedotustilaisuudessa.

Myös radan kiskotuksessa oli ongelmia.

Ennen onnettomuutta tehtiin ratatöitä helteessä

Rataosuudella oli ollut käynnissä ratatyö, joka oli valmistunut onnettomuutta edeltävänä päivänä. Pölkynvaihto- ja tuentatyöt heikensivät radan vakautta entisestään, kun päällys- ja tukirakennetta jouduttiin käsittelemään ja pöyhimään.

Otkesin mukaan töissä ei huomioitu helteen aiheuttamia riskejä. Pölkynvaihtotöitä tehtiin kesän kuumimman hellejakson aikana.

Tutkinnassa nousi esiin etäjohtamisen vaikutus. Työmaalla kiskojen lämpötiloja seurattiin mittaamalla, mutta lämpötiloja ei kirjattu muistiin. Tämä oli ohjeistuksen mukaista. Esimiehet valvoivat ratatöiden sujumista etätyönä ja työmaakäynneillä.

Onnettomuustutkinnan perusteella Otkes suosittaa esimerkiksi, että Väylävirasto ohjeistaa kirjaamaan ratatöissä säännöllisesti ylös kiskojen lämpötilat ja että ratatöitä johtavat ja valvovat tahot seuraavat niitä reaaliaikaisesti. Tarvittaessa työt on keskeytettävä.

Tällä hetkellä Väylävirasto on alentanut Jyväskylän ja Petäjäveden välisen rataosuuden nopeusrajoituksia. Väylävirasto on päättänyt korjata rataosuutta työkauden 2022 aikana.

Vastaavia rataosuuksia tarkastetaan

Otkesin tutkintaraportin mukaan Suomessa on käytössä useita rataosuuksia, joiden tukirakenne ei vastaa nykyaikaisia vaatimuksia.

Väyläviraston rautatieliikennejohtajan Markku Nummelinin mukaan Jyväskylän ja Petäjäveden välisen rataosuuden kaltaisia rataosuuksia on Suomessa noin pari sataa kilometriä. Näillä radoilla on henkilöliikennettä.

– Sitten on tällaisia hyvin hiljaisia tavaraliikenneratoja, joilla kulkee raakapuukuormia. Niitä löytyy muutama sata kilometriä, sanoi Nummelin tiedotustilaisuudessa.

Nummelinin mukaan rataosuuksilla, joissa on vastaavia riskejä, tehdään ylimääräisiä tarkastuksia.

– Me tulemme toteuttamaan nämä (Otkesin) suositukset kokonaisuudessaan, se on selvä, Nummelin sanoi.

Emmi Tilvis

STT

