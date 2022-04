Ilves selvitti Anttilan avittamana kolmesta liigavälierien ottelupallosta ensimmäisen – ”Tietty rentous näkyi tänään taisteluna ja liikkeenä”

Marko Anttila teki perjantaina ensimmäisen jääkiekkoliigan pudotuspelien maalinsa yli 11 vuoteen. Lisäksi hän syötti Juuso Pullin 2-0-maalin, kun Ilves 3-0-kotivoitolla TPS:ää vastaan kavensi välieräsarjan voitot 2-3:een katsomopaikoiltaan loppuunmyydyn Tampereen areenan edessä.

– Näistä otteluista pitää nauttia. Tietty rentous näkyi tänään taisteluna ja liikkeenä. Itsellekin olen kaivannut rentoutta, lauantaina pitää olla rohkeampia ja pitää luottaa itseensä, Anttila hehkutti C Moren haastattelussa.

Lauantaina kuudetta välieräkohtaamista isännöivän TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas näki joukkueensa menettäneen liikaa kiekkoja keskialueella.

– Turussa nähdään sisuuntunut TPS. On meidän vuoromme pelata sarjan paras pelimme, Ahokas sanoi C Moren haastattelussa.

Pullinkin edellisestä ja tähän mennessä ainoasta pudotuspelimaalista oli kulunut yli seitsemän vuotta, sen hän teki Kärppiä vastaan. Anttila teki kaksi maalia 12. maaliskuuta 2011, kun Ilves kaatoi HPK:n pudotuspelien alkajaisiksi vieraissa 5-3.

Ilves ansaitsi perjantaina voittonsa, sillä oli paljon enemmän tekopaikkoja. Anttila ei saanut maalia läpiajosta, ja Pulli kilautti ylärimaan ottelun päätösminuuteilla.

Ilves teki kaikki kolme maaliaan tasakentällisin. Edellisissä neljässä ottelussa se oli tehnyt vain yhden maalin tasakentällisin, kun TPS oli iskenyt niitä 13 kappaletta.

Juha Aaltonen

STT

Kuvat: