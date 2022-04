Inflaatio kiihtyi Yhdysvalloissa 8,5 prosenttiin, kyseessä kovin inflaatio yli neljäänkymmeneen vuoteen

Yhdysvalloissa inflaatio kiihtyi entisestään maaliskuussa, kertoo liittovaltion työministeriö. Kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa 8,5 prosenttia vuoden takaisesta. Kyseessä on kovin inflaatio Yhdysvalloissa yli neljäänkymmeneen vuoteen.

Helmikuuhun verrattuna hinnat nousivat 1,2 prosenttia. Luku vastaa analyytikkojen ennusteita. Jos elintarvikkeiden ja energian hintojen nousu jätetään huomiotta, hinnat nousivat helmikuusta 0,3 prosenttia, mikä on ennakoitua vähemmän.

Kyseessä on ensimmäinen katsaus, jossa näkyy täysimääräisesti Venäjän hyökkäyssodan ja lännen Venäjälle asettamien pakotteiden vaikutukset. Sota ja pakotteet ovat nostaneet energian ja ruuan hintaa maailmanlaajuisesti.

Puolet hintojen noususta johtuu bensiinistä

Bensiinin hinnan nousu aiheutti noin puolet kuluttajahintaindeksin kokonaiskasvusta Yhdysvalloissa. Bensiinin hinta nousi kuukaudessa 18,3 prosenttia. Energian kokonaishinta nousi helmikuusta 11 prosenttia.

Energian hinnan lisäksi inflaatiota kiihdyttivät ruuan ja asumisen nousseet kustannukset. Ruuan hinta nousi helmikuusta yhden prosentin.

Lentojen hinnat nousivat 10,7 prosenttia. Käytettyjen autojen hinnat sen sijaan laskivat 3,8 prosenttia.

