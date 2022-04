IPCC:n ilmastoraportin viesti on selvä, sanoo ilmastoministeri Kari – ”Nyt on kiire”

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin (vihr.) mukaan IPCC:n tuoreen ilmastoraportin viesti on hälyttävä koko maailmalle.

– Raportin viesti on hyvin selvä: nyt on kiire. Ilmastokriisin pysäyttäminen 1,5 asteen lämpenemiseen on vielä mahdollista, mutta edellyttää maailmanlaajuisia nopeita toimia. Suomessa tämä on tiedostettu jo pitkään ja olemme nojanneet ilmastopolitiikassa tutkijoiden suosituksiin ja vakavaan viestiin hallitsemattoman ilmastokriisin etenemisestä, Kari sanoo STT:lle.

Karin mukaan Suomi on oikealla tiellä saavuttaakseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

– Kyllä Suomi on tehnyt jo paljon, ja lisää tehdään. Siinä missä maailmanlaajuisesti päästöt ovat nousseet, on Suomessa pystytty vuoden 2010 jälkeen vähentämään päästöjä lähes kolmanneksella, ja samaan aikaan meidän talous on pystynyt kasvamaan.

Hallituksen eduskunnalle esittämän uuden ilmastolain tarkoituksena on kirjata ilmastotavoitteet lakiin siten, että myös tulevien hallitusten tehtävänä on varmistaa matka kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Myös Suomen suuntana Venäjän energiasta irrottautuminen

Karin mukaan fossiilisista polttoaineista irtisanoutumista vauhdittaa Euroopassa nyt myös Venäjän Ukrainassa käynnistämä hyökkäyssota. Eurooppalaisvaltiot miettivät nyt kuumeisesti, miten katkoa riippuvuus venäläisestä energiasta.

– Varmasti Euroopan laajuinen halu irrottautua Venäjän fossiilisista polttoaineista on tällä hetkellä erittäin korkealla johtuen Venäjän järkyttävästä toiminnasta Ukrainassa.

Myös Suomen suunta on Karin mukaan kohti irtautumista venäläisestä öljystä, kaasusta ja sähköstä.

– Hallitus tulee varmasti keskustelemaan aikataulusta.

IPCC:n raportin julkaisu viivästyi hallitusten tiivistelmän sanamuodoista käytyjen väittelyiden vuoksi, mutta Karin mukaan erimielisyydet eivät olleet isoja vaan kansainväliset neuvottelut vievät aikansa.

– Suomen lähtökohtana oli, että kun kyse on tiedepaneelin raportista, niin Suomi puolustaa tutkijoiden viestiä.

Karin mukaan raportin viestejä oli se, että pelkästään poliitikkojen ja hallitusten ilmastotoimet eivät enää riitä, vaan mukaan tarvitaan koko yhteiskunta – niin yritykset, kunnat kuin kuluttajatkin.

– Tämä on ihmiskunnan yhteinen ponnistus.

Lassi Lapintie

STT

Kuvat: