Israel on tehnyt ilmaiskuja Gazan kaistalle

Israel on tehnyt varhain tiistaina ilmaiskuja Gazan kaistalle, kertovat palestiinalaislähteet. Lisäksi Israelin asevoimat on kertonut Twitterissä iskeneensä alueelle.

Gazan alueelta ammuttiin aiemmin raketti Israeliin.

Israel sanoo iskeneensä äärijärjestö Hamasin kohteeseen. Israelilaislehti Haaretz kirjoittaa, että raporttien mukaan maanantaisesta raketista olisi ollut vastuussa äärijärjestö Islamilainen jihad.

Gazan kaista on ollut saarrossa yli vuosikymmenen.

Jännitteet Israelin ja palestiinalaisten välillä ovat olleet jälleen uutisotsikoissa Jerusalemin väkivaltaisuuksien takia. Niissä haavoittui yli 170 ihmistä, joista suurin osa on palestiinalaisia.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://twitter.com/IDF/status/1516198839706923026

https://www.haaretz.com/israel-news/rocket-sirens-sound-over-gaza-border-1.10749254

Milja Rämö

STT