Israelin hallitus horjuu arabipuolueen ottaessa hajurakoa huteraan koalitioon Jerusalemin viimeaikaisten väkivaltaisuuksien jälkimainingeissa

Israelin hallituskoalitio horjuu Jerusalemin al-Aqsan moskeijalla viikonlopun ympärillä nähtyjen väkivaltaisuuksien jälkimainingeissa. Perjantain jälkeen palestiinalaisten ja israelilaisten yhteenotoissa on haavoittunut yhteensä noin 170 ihmistä.

Arabipuolue Raam kertoi sunnuntaina keskeyttävänsä tukensa hallitukselle viimeaikaisten väkivaltaisuuksien seurauksena. Puolueen ilmoituksen myötä hallituskoalitio on neljää edustajaa suppeampi.

Muun muassa israelilaislehti Haaretzin mukaan Raam on myös keskeyttänyt toimintansa Israelin parlamentissa eli knessetissä.

Viime vuoden kesäkuussa pääministerinä aloittaneen Naftali Bennettin huteralla hallituskoalitiolla on ollut hiuksenhieno 61 paikan enemmistö Israelin kaikkiaan 120-paikkaisessa parlamentissa, knessetissä. Koalition syntyminen toi pisteen myös maan pitkäaikaisimman pääministerin Benjamin Netanjahun valtakaudelle.

Enemmistönsä koalitio kuitenkin menetti jo aiemmin tässä kuussa laitaoikeistolaisen kansanedustajan jätettyä hallituksen, kun se oli sallinut kohotetun leivän tarjoilun sairaaloissa juutalaisten pesah-pyhän aikana. Hallituksen linjaus noudatti korkeimman oikeuden aiempaa päätöstä, joka kumosi vuosikausia voimassa olleen kiellon kohotetun leivän tarjoilusta.

Bennett pyrkinee liennyttämään tilannetta

Raamin vetäytymisellä ei ole välitöntä vaikutusta hallitukseen, sillä knesset on tauolla toukokuun viidenteen päivään saakka.

Raamin mukaan puolue aikoo erota, jos hallitus jatkaa ”jerusalemilaisten vastaisia” toimiaan.

Bennett on sanonut, että viranomaiset saavat vapaat kädet kaikkiin toimiin, joilla on määrä taata israelilaisten turvallisuus. Hän kuitenkin painotti, että pitäisi pyrkiä siihen, että kaikkien uskontokuntien jäsenet saisivat harjoittaa uskoaan Jerusalemissa.

Uutistoimisto AFP:lle asiaa kommentoineet lähteet kertovat Bennettin pyrkivän liennyttämään tilannetta.

Koalitio voisi jatkaa toimintaansa 60 paikalla, mutta uusien lakien läpi saaminen tulee olemaan vaikeaa.

Jos koalitio kuitenkaan menettää enempää jäseniä, voi parlamentti järjestää äänestyksen hallituksen luottamuksesta, mikä voisi puolestaan johtaa Israelissa jo viidensiin parlamenttivaaleihin neljän vuoden sisällä.

Sunnuntaina haavoittui jälleen yli 20 ihmistä

Jerusalemissa yhteenotoissa haavoittui sunnuntaina jälleen yli 20 ihmistä.

Palestiinalainen Punainen Puolikuu on kertonut noin parinkymmenen palestiinalaisen haavoittuneen al-Aqsan moskeijan ympäristössä tapahtuneissa poliisin ja mielenosoittajien yhteenotoissa. Heistä viisi vietiin sairaalaan. Osa oli saanut haavansa kumipäällysteisistä luodeista.

Israelin poliisin mukaan satoja mielenosoittajia kokoontui varhain aamulla ja keräsi kiviä ennen, kun alueelle alkoi saapua juutalaisvierailijoita. Temppelivuori on juutalaisten pyhin paikka, ja muslimeille se on kolmanneksi pyhin.

Poliisi sanoi menneensä Temppelivuoren alueelle ”palauttaakseen järjestyksen”.

Levottomuudet ja väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet viime aikoina

Levottomuuksia oli paikallismedian ja poliisin mukaan ollut muuallakin kaupungissa. Itä-Jerusalemissa paikallinen sairaala oli kertonut, että palestiinalaisnuoret olivat heitelleet kiviä kohti ohi kulkevia busseja, minkä seurauksena seitsemän ihmistä sai hoitoa lieviin vammoihin. Poliisi oli puolestaan kertonut pidättäneensä 18 palestiinalaista.

Tilanne kaupungissa on viime aikoina kiristynyt. Perjantaina Temppelivuorella yhteenotoissa haavoittui noin 150 ihmistä. Tuolloin poliisi meni sisälle al-Aqsan moskeijaan, mikä tuomittiin muslimimaissa.

YK on vedonnut osapuoliin tilanteen rauhoittamiseksi. Myös paavi Franciscus toivoi perinteisessä pääsiäissunnuntain puheessaan rauhaa Jerusalemiin ja vapaata kulkua kaupungin pyhiin paikkoihin.

STT

