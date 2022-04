Itämerennorppien voi nähdä köllöttelevän Saaristomeren norppalivessä

Itämerennorppien eloa voi nyt seurata Saaristomeren norppalivessä. WWF avasi netissä keskiviikkona Luontolive-palvelunsa uutuuden, jossa voidaan nähdä luodolla lekottelevia itämerennorppia.

Paikka on Luontoliven kahdelle kameralle otollinen, sillä itämerennorpat kokoontuvat kyseiselle luodolle keväisin karvanvaihtoon. Toisin kuin saimaannorpat, itämerennorpat köllöttelevät mielellään joukolla.

– Kaikkein parhailla paikoilla luotojen rannoilla voi maata jopa kymmeniä itämerennorppia, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen tiedotteessa.

Saaristomerellä elää noin 200-300 itämerennorppaa. Niitä on Itämeren tällä alueella siis vähemmän kuin lähisukulaisiaan saimaannorppia on Saimaalla.

Itämerennorppa on lumesta ja jäästä riippuvainen arktinen hylje, kuten saimaannorppakin. Kummankin suurin uhka on ilmastonmuutos, WWF sanoo.

Tällä hetkellä itämerennorppia on kaikkiaan noin 20 000. Suurin osa niistä asustaa Perämerellä.

Vanhastaan tuttu Saimaan norppalive avautuu WWF:n mukaan netissä toukokuussa.

https://wwf.fi/luontolive/itamerennorppa/

STT

