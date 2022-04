Itävallan liittokansleri matkustaa Moskovaan ja tapaa Putinin ensimmäisenä eurooppalaisjohtajana sodan aikana

Kiovassa viikonloppuna vieraillut Itävallan liittokansleri Karl Nehammer tapaa tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa. Nehammer on ensimmäinen eurooppalainen poliittinen johtaja, joka tapaa Putinin kasvokkain Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

Lauantaina Nehammer vieraili Kiovassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin luona.

Nehammerin tiedottajan mukaan tämänpäiväisen tapaamisen tarkoituksena on edesauttaa vuoropuhelua Venäjän ja lännen välillä. Tiedottajan mukaan tapaamisesta on informoitu Zelenskyiä, EU:ta sekä Saksan hallitusta.

Nehammer oli järjestänyt tapaamisen omasta aloitteestaan. Tiedottajan mukaan liittokansleri haluaa ”tehdä kaikkensa, jotta osapuolet voisivat edistyä kohti rauhaa”, siinäkin tapauksessa että mahdollisuudet siihen ovat niukat.

Putinin tapaamisesta on tullut poliittisesti hyvin hankalaa monille länsijohtajille sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa 24. helmikuuta. Muutamat heistä, kuten Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Suomen presidentti Sauli Niinistö, ovat kuitenkin pitäneet yhteyttä Venäjän presidenttiin puhelimitse.

Itävalta on EU:n jäsenmaa, mutta ei kuulu Natoon.

Biden keskustelee Intian Modin kanssa

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Intian pääministerin Narendra Modin on määrä keskustella tänään virtuaalisesti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Valkoisen talon tiedottajan mukaan Bidenin on määrä jatkaa Modin kanssa keskustelua Venäjän brutaalista sodasta Ukrainassa ja sodan vaikutuksista maailmantalouteen.

Biden on aiemmin kuvaillut Intian reaktiota Venäjän aloittamaan sotaan ”huteraksi”.

Intia on pidättäytynyt äänestämästä YK:n Venäjän sotatoimet tuomitsevista päätöslauselmista, ja maa jatkoi samalla linjalla myös viime viikolla, kun YK:n yleiskokous päätti erottaa Venäjän väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta.

Venäjä on puolestaan kehunut Intian kantaa Ukrainan sodassa.

– Näinä päivinä länsimaiset kollegamme haluaisivat typistää kaikki kansainväliset asiat Ukrainan kriisiin. Arvostamme sitä, että Intia suhtautuu tilanteeseen täysin tosiasioiden valossa eikä vain yksipuolisesti, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tavattuaan Intian ulkoministerin Subrahmanyam Jaishankarin New Delhissä huhtikuun alussa.

