Itävallan liittokanslerin ja Putinin tapaaminen on alkanut Moskovassa

Itävallan liittokansleri Karl Nehammerin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen on alkanut Moskovassa.

Itävallan edustajat tiedottivat asiasta myöhään iltapäivällä.

Nehammer on ensimmäinen Putinin luona vieraileva EU-maan johtaja Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Itävalta ei ole sotilasliitto Naton jäsen, ja se on vaalinut hyviä suhteita Venäjään vuosikymmenien ajan. Puolueettomana maana Itävalta on usein esiintynyt neuvottelijana Venäjän ja Euroopan välisissä suhteissa.

Nehammer vieraili viikonloppuna myös Kiovassa ja sanoi, että haluaa tapaamisessaan Putinin kanssa edistää Ukrainan ja Venäjän välistä vuoropuhelua.

Uutista on korjattu klo 17.07. Asiasta tiedottivat Itävallan edustajat, ei Kreml.

