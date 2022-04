Jääkiekkoliiton puheenjohtaja: Vuohijokeen kohdistuvat epäilyt eivät lähteneet olympiajoukkueen kiekkoilijoilta

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoo, etteivät Anni Vuohijokeen kohdistuvat syytökset epäasiallisesta käytöksestä tai seksuaalisesta häirinnästä ole lähteneet jääkiekon olympiajoukkueen pelaajilta. Painonnostaja ja Olympiakomitean hallituksen urheilijajäsen Vuohijoki kertoi eilen, että häneen kohdistuu epäily epäasiallisesta käytöksestä tai seksuaalisesta häirinnästä, joka on Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tutkinnassa.

STT paljasti eilen, että Suekin tutkinnassa oleva Vuohijoen väitetty epäasiallinen käytös tai seksuaalinen häirintä kohdistui Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajiin Pekingin talviolympialaisissa.

– Eivät pelaajat ole tässä asiassa nähneet, että joku prosessi pitäisi käynnistää. Jääkiekkoliiton mielestä on kuitenkin hyvä, että asia tutkitaan. Missään nimessä Jääkiekkoliitto ja pelaajat eivät vähättele tällaista asiaa, Nummela sanoi STT:lle.

Kuka Vuohijoen väitetystä häirinnästä sitten on raportoinut?

– En ihan tarkkaan tiedä, miten se kulku on mennyt. Olympiakomitea tietää sen prosessin, Nummela vastasi.

Nummela kertoi, että Jääkiekkoliitto oli kuullut jo ennen eilistä Vuohijokeen kohdistuvista epäilyistä ja olleensa tuolloin yhteydessä olympiajoukkueen pelaajiin.

– Olimme kuulleet huhuja jo aikaisemmin ja siinä kohtaa oli keskusteluja pelaajien kanssa. Se oli joskus olympiakisojen jälkeen, Nummela kertoi.

Pelaajat eivät koe häirintää tapahtuneen

Eilen Jääkiekkoliitto julkaisi tiedotteen, jonka mukaan olympiajoukkueen jääkiekkoilijat eivät olleet kokeneet joutuneensa Pekingissä epäasiallisen käytöksen tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

– Eilen lähestyimme pelaajia uudestaan, ja kysyimme uudemman kerran mikä on tilanne. Kun asia tuli julki, halusimme reagoida, ja kerroimme pelaajien mielipiteen julkisuuteen. Meidän tiedotteemme ydin oli, että pelaajat eivät koe häirintää tapahtuneen. Kuten tiedotteessa todettiin, Jääkiekkoliitto ei hyväksy epäasiallista käytöstä tai seksuaalista häirintää, ja siltä pohjalta ymmärrän hyvin, että Olympiakomitea on halunnut tutkia asian Suekin kautta. Sitä kautta tähän saadaan selvyys ja tarvittava rajanveto, Nummela selvitti.

Kuka Jääkiekkoliitosta oli yhteydessä olympiajoukkueen pelaajiin?

– Meidän toimiva organisaatiomme hoiti sen, toimiva johto ja A-maajoukkueen johto. Asiassa relevantit henkilöt ovat minulle raportoineet, Nummela kertoi.

Puheenjohtaja Nummela totesi vielä, että mikäli pelaajien kanssa käydyissä keskusteluissa olisi noussut siihen perusteet, Jääkiekkoliitto olisi osaltaan jo aikaisemmin käynnistänyt tarvittavat laajemmat selvitysprosessit Suekin ja Olympiakomitean kanssa.

Raiko Häyrinen

STT

