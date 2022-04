Joel Armian kauden kuudes täysosuma laiha lohtu Montrealille

Jääkiekon NHL:ssä kanadalaisjoukkueiden kohtaamisessa Montreal Canadiens taipui kotikaukalossaan Winnipeg Jetsille 2-4.

Maalittoman avauserän jälkeen Montrealin Joel Armia avasi ottelun maalihanat, kun toista erää oli pelattu 29 sekuntia. Osuma oli porilaishyökkääjälle kauden kuudes.

Winnipeg tokeni Armian osumasta ja siirtyi toiselle erätauolle 2-1-johdossa. Päätöserässä Montreal tuli vielä tasoihin Josh Andersonin maalilla, kunnes Winnipegin Jevgeni Svetshnikov teki 3-2-voittomaalin. Loppunumerot 4-2 viimeisteli Winnipegin Adam Lowry tyhjään maaliin.

Ottelun tehopelaajia olivat Winnipegin avausmaalin tehnyt ja 2-1-osuman syöttänyt Morgan Barron sekä Winnipegin kaksi ensimmäistä maalia syöttänyt Dylan Samberg. Yli 11 minuuttia pelannut Montrealin Jesse Ylönen jäi ottelussa pisteittä.

Armian kausi jatkuu MM-kotikisoissa?

Viime kaudella Stanley cupin finaalisarjan Tampa Bay Lightningille hävinneen Montrealin kuluva kausi on ollut pettymys. NHL:n kautta aikojen menestyksekkäimmän seuran kausi päättyy runkosarjaan. Tällä kaudella tehot 6+8 tehneen Montrealin suomalaishyökkääjä Joel Armian kausi jatkunee kuitenkin MM-kotikisoissa toukokuussa. Armia kertoi viime viikolla Ilta-Sanomille olevansa Leijonien käytettävissä.

– Kyllä kiinnostaa. Koputetaan nyt puuta, mutta olen terveenä, eivätkä sopimusasiat häiritse. Nyt on periaatteessa ensimmäinen kerta, kun on mahdollisuus mennä (MM-kisoihin), niin totta kai, Armia sanoi IS:lle.

Winnipegin unelma pudotuspeleistä on vielä hengissä. Joukkueella on kahdeksan ottelua runkosarjaa jäljellä, ja läntisessä konferenssissa viimeisellä pudotuspelipaikalla oleva Los Angeles Kings on vain viiden pisteen päässä.

Ville Väänänen

STT

