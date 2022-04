Jokerit tavoittelee Liiga-paluuta kaudelle 2023-24 – ”Meillä on paljon töitä edessä liigakelpoisuutemme rakentamisessa”

Jääkiekon KHL-liigasta irtautunut Helsingin Jokerit pyrkii palaamaan kotimaiseen Liigaan kaudeksi 2023-2024, seura kertoo tiedotteessaan. Helsinkiläisseuralla ei ole ensi kaudella edustusjoukkuetta missään sarjassa, mutta Jokerien juniorijoukkueet jatkavat toimintaansa normaalisti.

Jokerit pelasi KHL:ssä kahdeksalla kaudella. Joukkueen viimeisin kausi keskeytyi helmikuun lopussa, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

– Jokereissa on KHL-aikana tehty systemaattisesti töitä suomalaisen jääkiekkoilun kehittämiseksi. Tavoitteemme on ollut rakentaa mahdollisimman hyvät olosuhteet pelaajille ja valmentajille. Samaan aikaan on rehellistä todeta, että jääkiekon ulkopuolisiin asioihin liittyvät kysymykset ovat vaikuttaneet seuran maineeseen. Teemme kaikkemme, jotta ihmisten luottamus Jokereiden toimintaan saadaan palautettua, Jokereiden puheenjohtaja Jari Kurri sanoi tiedotteessa.

Jokerit ilmoitti viime torstaina Kurrin ostaneen Jokerit kokonaan omistukseensa. Kurri osti 40 prosentin osuuden seurasta Nornickel Harjavallalta (viralliselta nimeltään Norilsk Nickel Harjavalta Oy), joka on osa venäläistä kaivosjätti Norilsk Nickeliä.

Kurrin rinnalle etsitään uusia omistajia

Jokerien mukaan helsinkiläisseura aikoo jättää määräaikaan mennessä Liigan lisenssihakemuksensa, jonka Liigan yhtiökokous käsittelee.

– Meillä on paljon töitä edessä liigakelpoisuutemme rakentamisessa, ja parhaillaan seuraan etsitään rinnalleni uutta omistuspohjaa. Olen luottavainen, että pystymme kaikki Liigan vaatimat kriteerit täyttämään, Kurri totesi.

Jokerien tunnus ja nimioikeudet ovat junioriorganisaatio Helsingin Jokerit ry:n omistuksessa. Tiedotteen mukaan junioriorganisaatio on antanut Jokereille tukensa KHL-vetäytymisen jälkeen.

Jokerit on pelannut kotiottelunsa vuodesta 1997 lähtien Helsingin areenalla, joka on venäläisomistuksessa. Jokerit kertoo olevansa valmis etsimään uuden kotiareenan, jos areenan omistussuhteessa ei ole luvassa muutoksia.

