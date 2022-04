Kahdelle liiketoiminta-alueelle sovintoehdotukset Paperiliiton ja UPM:n työriidassa, vastauksia odotetaan torstaihin mennessä

Kahdelle liiketoiminta-alueelle on annettu sovintoehdotukset Paperiliiton ja UPM:n työriidassa, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto. Paperiliiton tiedotteen mukaan sovittelija Leo Suomaan sovintoesitykset koskevat UPM:n erikoispaperiliiketoimintaa ja tarraliiketoimintaa.

Aiemmin Suomaa on antanut UPM:n selluliiketoiminta-aluetta koskevan sovintoesityksen. Osapuolia on pyydetty vastaamaan kaikkiin sovintoesityksiin torstaihin 14. huhtikuuta mennessä.

Paperiliiton hallitus käsittelee saatuja sovintoesityksiä ja neuvottelujen tilannetta keskiviikkona 13. huhtikuuta.

UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että neuvotteluissa on sellaiseen vaiheeseen, jossa syntyy sovintoesityksiä.

– Toivon, että pääsemme pian sopimuksiin ja käynnistämään tehtaita, sanoo Savonlahti UPM:n tiedotteessa.

Sovittelu seis painopapereiden osalta

Viikonloppuna kerrottiin, että UPM:n painopapereiden liiketoiminta-alueen osalta työriidan sovittelu keskeytetään, koska osapuolten kannat ovat niin etäällä toisistaan. Osapuolet kertovat nyt, ettei uusia sovitteluaikoja ole sovittu.

Paperiliitto kertoo, että neuvotteluja UPM:n biopolttoaineiden liiketoiminta-alueen kanssa jatketaan sovittelijan johdolla.

Paperiliiton lakko UPM:ssä on jatkunut yhtäjaksoisesti vuoden alusta saakka. Näillä näkymin liitto on ilmoittanut jatkavansa työnseisausta huhtikuun loppuun asti, ellei sopua synny sitä ennen.

Emmi Tilvis

STT

