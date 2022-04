Kahden miehen epäillään kaupanneen kovaan hintaan kopioituja Salvador Dalin teoksia – laaja taidepetosjuttu alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan, muun muassa Salvador Dalin veistoksiin liittyvän rikosvyyhdin käsittely.

Rikoksista epäillään kahta pirkanmaalaista miestä. Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan kaksikon epäillään muun muassa kaupanneen korkeaan hintaan espanjalaistaitelija Salvador Dalin veistoksia, joita he väittivät alkuperäisteoksiksi. Tosiasiassa veistoksista oli valmistettu tuhansia kopioita. Miehiä ei epäillä kopioiden valmistamisesta.

Jutun käsittely käräjäoikeudessa jatkuu kesäkuun puolelle. Asiassa on tarkoitus kuulla useita ihmisiä Espanjasta, missä Salvador Dalin säätiö hallinnoi vuonna 1989 kuolleen taiteilijan oikeuksia.

Toinen syytetty tuomittu aiemmin laajassa taideväärennysjutussa

Syytetyn kaksikon epäillään myös myyneen vuosia taidetta maksamatta Kuvasto-korvauksia. Kuvasto on visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Korvauksia on KRP:n mukaan jäänyt maksamatta satojatuhansia euroja.

Epäillyt petosrikokset tulivat poliisin tietoon muiden taiderikosten tutkinnan yhteydessä. Kyse on vuonna 2018 Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja vuonna 2020 Turun hovissa tuomitusta kokonaisuudesta, jossa viisi miestä tuomittiin ehdottomaan vankeuteen taideväärennösten kaupittelusta.

Nyt käsiteltävän petosrikosjutun toinen epäilty tuomittiin taideväärennysjutussa. Mies sai kolmen vuoden vankeustuomion väärennösten myynnistä.

Toinen epäilty on taidekonsultointi- ja myyntiyrityksen johtoon kuuluva mies. Häntä ei syytetty väärennysjutussa.

Maria Rosvall

STT

