Kahdestoista erä oli Iina Andrikopouloulle ensimmäinen normaali koronavirustartunnan jälkeen

LP Viestin hakkuri Iina Andrikopoulou sairasti koronaviruksen puolivälierien aikana. Välieristä hän on pelannut suurimman osan, ja tulostakin on alkanut vähitellen tulla. Kahdessa edellisottelussa hän on ollut suunnilleen samalla tasolla Kangasalan kollegan Gabriela Da Silvan kanssa.

Helppoa ei pelaaminen ole ollut. Semifinaaleja on takana nyt 12 erää.

– Jos totta puhutaan, niin tämän illan ottelun viimeinen erä oli näissä välierissä ensimmäinen, jolloin peli tuntui normaalilta. Pikkuhiljaa tässä siis mennään parempaan päin, Andrikopoulou kuvaili.

