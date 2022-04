Kännyköistä hoivaan

Salossa on käynnissä erikoinen remontti. Käyttötarkoituksen muutoksen ja laajojen uudistusten myötä IoT Campuksen tiloihin valmistuu hoivakoti.

Remontti ei ole erikoinen niinkään teknisten seikkojen vuoksi. Omalaatuiseksi sen tekee rakennuksen historia: kyseessä on Kampa-rakennuksen tila, joka rakennettiin alun perin Nokian tuotekehityksen toimistotiloiksi. Näissä tiloissa elettiin todeksi Suomen kännykkäihmeen nousu ja tuho.

IoT Campuksen 1 500 neliön suuruiseen hoivakotiin tulee 30 yhden hengen huonetta, jotka ovat kooltaan 20–24 neliötä.

Jokaiseen huoneeseen kuuluu myös oma wc-tila. Yksityisyyden ja nykyaikaisuuden osalta uusi hoivakoti täyttää korkeammat kriteerit kuin osa Salon nykyisistä hoivapaikoista.

Sijainnista teollisuusalueella hoivakoti on kerännyt myös kritiikkiä. Neljännessä kerroksessa olevista tiloista aukeaa näkymä parkkipaikalle ja teollisuusalueelle, joskin paljon vuodelevossa oleville potilaille näkymä on pääasiassa taivasta.

Uuden hoivakodin tilat vuokraa IoT Campukselta Salon kaupunki.

Kaupunki on kärsinyt jo pitkään hoivakotipaikkojen niukkuudesta, minkä lisäksi hoivakotien käytössä olevat osin vanhat ja epäasianmukaiset tilat hankaloittavat hoivakotien arkea.

Uusille tiloille asetetaan monenlaisia toiveita. Parhaimmillaan ne voisivat auttaa myös kroonisessa henkilöstöpulassa, mikäli vastaremontoidut tilat koetaan viihtyisäksi ja mukavaksi työympäristöksi. Työvoimapulasta kärsivällä alalla tilojen pitää toimia paitsi asiakkaan myös työntekijän näkökulmasta moitteetta.

Kun Salon kaupunki ja yksityisistä tahoista koostuva sijoittajaryhmä ostivat Nokialta Microsoftille siirtyneen kännykkäkampuksen vuonna 2017, tavoitteena oli estää valtavan rakennuskokonaisuuden autioituminen. Tuotantotilojen osalta tavoite on jo täyttynyt: tilat ovat täynnä.

Toimistotilaa on sen sijaan vielä runsaasti vapaana. Hoivakotitoiminta on uusi avaus näiden tilojen käytössä. Mikäli tilat todetaan arjessa toimiviksi, laajennusvaraakin on.