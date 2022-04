Kasnäsissa kuvattu Sieniretki on boomerikomedia

JP Siilin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva Sieniretki saa ensi-iltansa elokuvateattereissa 30. syyskuuta. Elokuva kuvattiin viime kesänä Turussa ja Kemiönsaaren Kasnäsissa.

– Elokuva tapahtuu saaristossa, joka on minun keskeinen sielunmaisemani. Erityisesti ulomman saariston lumoava karuus ja rannattomuus kutsuvat kerta toisensa jälkeen luokseen. Sieltä on vaikea lähteä ja sinne haluaa heti uudelleen, Siili kertoo tiedotteessa.

Sieniretki on tajuntaalaajentava boomerikomedia aikuisille, jossa pääosia esittävät Martti Suosalo ja Ville Myllyrinne. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Satu Silvo, Minttu Mustakallio, Jaana Saarinen, Anu Sinisalo, Vesa Vierikko ja Eero Ritala.

Elokuvassa Martti Suosalo on PJ, urakuopassa kivistelevä elokuvakäsikirjoittaja. Ville Myllyrinne on Jami, menestyvä autokauppias, PJ:n paras ystävä. Molemmat ovat kyllästyneet siihen, miten piinallisesti oma pää on jämähtänyt uomiinsa.

He päättävät tehdä asialle jotakin ja vuokraavat saaristosta mökin viikonlopuksi, räjäyttääkseen tajuntansa – taikasienillä. Pieni irtiotto miesten kesken karkaa käsistä, kun monet sattumat kääntävät heidän suunnitelmansa päälaelleen.