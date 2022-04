Salonseutulaiset marjatilat jännittävät kausityöntekijöidensä Suomeen pääsyä – ”Todennäköistä on, että osa jää tulematta”

Salonseutulaisten marjatilojen kausityöntekijätilanne on tällä hetkellä osittain levällään. Tiloilla ei ole tässä kohtaa kevättä täyttä varmuutta siitä, saavatko ne haluamaansa määrää työntekijöitä kesäksi. Syynä on sota Ukrainassa.

Halikkolaisen Rannikon puutarhan yrittäjä Esa Rannikko toteaa, että ”joukkueen rakentaminen tulevaksi kesäksi on käynnissä, mutta liian helpolta tilanne ei näytä.”

– Todennäköistä on, että osa heistä, joiden kanssa on jo sovittu työsuhteesta, jää tulematta. Varmuudella voi sanoa, että miespuolisia vakityöntekijöitä jää saapumatta, mikä vaikeuttaa kokonaisuuden pyörittämistä, Rannikko sanoo.

Rannikon puutarhalla on työskennellyt joka vuosi 400 ukrainalaista, joista toista sataa on ollut miehiä.

– Uusien työntekijöiden määrä tulee olemaan tänä vuonna isompi kuin aikaisemmin. Heitä pitää kouluttaa työtehtäviinsä, eikä se käy ”yks kaks yllättäen”, Rannikko kuvailee.

Sauvolaisen Järventilan toimitusjohtaja Ingrida Alijosiute uskoo poimintakauden onnistuvan, kunhan työntekijöiden työlupa-asiat tulevat vain kuntoon.

– Meillä on 25 naista, joista 20 odottaa yhä työlupaa. Kesällä tarvitsen yhteensä 150 työntekijää, Alijosiute laskee.

Myös hän kaipaisi enemmän miestyöntekijöitä töihin.

– Miehiä tarvitaan esimerkiksi traktorin ajamiseen, sillä ukrainalaiset naiset omistavat harvoin ajokorttia. Myös sellaisia työvaiheita on, missä tarvitaan enemmän käsivoimaa, Alijosiute kertoo.

Perniöläisen Vaanelan puutarhan yrittäjä Ismo Vaanela kertoo kevään lähteneen käyntiin täysin suunnitelmien mukaisesti.

– Meillä on ympäri vuoden työntekijöitä, mikä auttaa kevään aloituksessa. Nyt meille on tullut reilut 20 kausityöntekijää. Tämän hetken tietojen mukaan 60–70 prosenttia kesän tulijoista on varmistanut tulonsa, Vaanela sanoo.

– Olen kohtuullisen luottavainen, että työvoiman puolesta homma saadaan puikkoihin, hän jatkaa.

Vaanelalla poimintakausi alkaa 10. kesäkuuta, jolloin työntekijöitä tarvitaan enemmän.

– Haastetta tuo, jos tilanne Ukrainassa jatkuu. Moniko heistä peruu tulonsa? Vaanela pohtii.

– Mahdollista on, että rekrytoimme poimijoita sotaa pakoon saapuneista ukrainalaisista, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua.

Rannikko arvioi tilalle palkattavan myös muita kuin ukrainalaisia, jos tilanne niin vaatii.

– Kovinkaan paljon lisätyövoimaa ei viitsi ottaa ulkopuoleltakaan, sillä epävarmuus on myös toiseen suuntaan. Mitä jos tilanne Ukrainassa nopeasti muuttuisi? Siinä olisi ihmettelemistä, jos kesäkuun alussa väkeä seisoisi paikan päällä yli tarpeiden.

Rannikon mukaan ulkomaisia kausityöntekijöitä on tarjottu ensi kertaa myös kauempaakin kuin Ukrainasta.

– Afrikkalaiset hakevat töitä. On kuitenkin oma kynnyksensä aloittaa yhteistyö heidän kanssaan. Pitäisi ensin oppia heidän systeeminsä. Myös vietnamilaisia on ollut kysymässä töitä, Rannikko kertoo.

Sotaa paenneiden ukrainalaisten kohdalla kaikki haastateltavat harmittelevat työlupien kohtuuttoman pitkiä käsittelyaikoja.

– Ei se ole enää inhimillistä, jos neljäs viikko on täyttymässä, eivätkä paperit ole vieläkään kourassa. Ukrainalaiset tarvitsisivat nyt muutakin ajateltavaa ja tekemistä, joka toimisi terapiana heille. Heitä pitäisi päästä pikkuhiljaa jo kouluttamaan töihin ja sitä kautta he pääsisivät päivärytmiin kiinni.

Rannikko sanoo, että osa Suomeen tulleista tai tulevista ukrainalaisista on hakenut työlupaa myös normaalia, perinteistä reittiä pitkin. Myös näissä tapauksissa käsittelyajat ovat venyneet.

– Sen ryhmän osalta voi kalenteri loppua kesken, Rannikko uumoilee.

Rannikon mukaan työntekijätilanteen osalta ollaan ”selkeästi pahemmassa paikassa kuin kaksi vuotta sitten”, jolloin kiusaavana tekijä oli koronapandemia.

– Sekin on kuitenkin yhä voimissaan. Meidän pitää pysyä toimintakykyisinä, ettei sairausosasto ole suurin osasto, Rannikko sanoo.

Vaanela toteaa ensimmäisen koronavuoden olleen stressaavaa, kun taudin vakavuudesta kukaan ei osannut varmuudella sanoa mitään. Silti nyt sodan takia työntekijätilanne on aiempaa epävarmempi.

– Henkisesti ukrainalaisten tilanne on vakava, kun tilanne on maassa eskaloitunut. Hienoa, että he jaksavat tehdä töitä.

Alijosiute sanoo olleensa kaksi vuotta sitten enemmän shokissa kuin nyt.

– Nyt kuitenkin työntekijöitä on jo täällä. Toki joudumme tekemään suunnitelmia B ja C myös tänä kesänä. Tärkein ja toivottavin asia on, että sota loppuisi.