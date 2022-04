Vapaalla hiihtotavalla hellinnyt mestaruus oli Niskaselle pienoinen yllätys: ”Kiva näin päin”

Kerttu Niskanen on voittanut maastohiihdon Suomen mestaruuden naisten viidellä kilometrillä Rovaniemellä. Niskanen kukisti vapaalla hiihtotavalla Krista Pärmäkosken 5,2 sekunnilla.

– Kiva näin päin. Jopa pienoinen yllätys itselle, että pystyin tänään voittamaan, Niskanen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Hän on tunnettu parempana perinteisen hiihtotavan taitajana kuin vapaan osaajana. Pekingin olympialaisissa hän hiihti perinteisellä uransa ensimmäiset henkilökohtaiset arvokisamitalit, hopean ja pronssin.

– Varmaan on päiväkohtaisia eroja, miten kukin saa itsestään irti, Vieremän Koittoa edustava Niskanen sanoi.

Hänen SM-kisansa jatkuvat sunnuntaina 30 kilometrin kilpailulla, jossa hiihtotapa on perinteinen. Pärmäkoski hiihtää SM-kisojen kolmena päivänä, sillä hänen seurallaan Ikaalisten Urheilijoilla on mitalisaumat myös huomisen viestissä.

Pärmäkoski myönsi päivän olleen vaikea, kun verryttelyladun sulkeutumisesta starttiin oli tunti ja vartti. Pärmäkoski lähti ladulle viimeisenä.

– Tasaista vauhtia olisi jaksanut, mutta kiristystä ei riittänyt, Pärmäkoski sanoi Ylelle.

Kolmanneksi hiihti Enon Kisa-Poikia edustava ampumahiihtäjä Mari Eder, joka jäi voittajan vauhdista 16,2 sekuntia.

– Ei tiennyt yhtään, mitä tulee, mutta oli ihan hyvä päivä, Eder sanoi Ylelle ja kertoi kilpailevansa nyt viidettä viikonloppua peräkkäin.

Eder arveli, ettei osaa vielä viikonlopun aikana kertoa varmuudella uransa jatkosta. Hän kiitteli kuitenkin taustajoukkojaan, joista osa on ollut mukana 15 vuotta.

– On saanut näyttää sielunsa syvimmät sopukat, mutta ei ole tarvinnut myydä itseään vatsalihaskuvilla. On saanut keskittyä huippu-urheiluun, Eder sanoi.

Neljäs oli Eveliina Piippo, viides Johanna Matintalo ja kuudes Julia Häger. Kansainvälisen uransa päättymisestä ennen kisaa Ylen tv-lähetyksessä kertonut Riitta-Liisa Roponen oli kahdeksas.

Miehet hiihtävät tänään 10 kilometriä. Kisa alkaa kello 13.

Kaija Yliniemi

STT

