Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa tänään

Suomen teillä aletaan siirtyä tänään kesänopeuksiin.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poisto on mahdollista tästä päivästä alkaen, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Ely-keskukset päättävät ajankohdan paikallisten sää- ja keliolosuhteiden mukaan.

Kesäkauden nopeusrajoituksiin on määrä palata koko maassa huhtikuun loppuun mennessä.

Pahiten vaurioituneilla tieosuuksilla voidaan joutua turvallisuussyistä jättämään voimaan alennetut nopeusrajoitukset, kunnes vauriot on korjattu, kertoo tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman tiedotteessa.

STT

