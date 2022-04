Kesärenkaiden vaihto pääsiäiseksi voi olla ennenaikaista – yöpakkasten lisäksi luvassa paikoin lunta

Auton talvirenkaiden vaihtaminen kesärenkaisiin tämän pääsiäisen liikenteeseen saattaa olla ennenaikaista ja tuoda riskejä, varoitetaan Ilmatieteen laitokselta. Odotettavissa on sekä yöpakkasia että paikoin lumisateita.

– Tiet voivat olla nyt pääsiäisenä paikoitellen liukkaita ainakin öisin ja aamuisin. Mustaa jäätä on syytä varoa, ja esimerkiksi sillat saattavat jäätyä, kertoi päivystävä meteorologi Ari Mustala STT:lle.

Päiväsaikaan päätiet ovat kylläkin hänen mukaansa valtaosin sulat, sillä aurinko lämmittää jo tähän vuodenaikaan.

Ennusteen mukaan pääsiäinen alkaa pitkäperjantain sään osalta siten, että maan eteläpuolelta kulkee matalapaine, jonka häntä viistää ainakin Kaakkois-Suomea.

– Silloin lunta, räntää ja vettä voi tulla kunnolla kaakossa, ehkä myös Itä-Suomessa.

Perjantaiksi on annettu varoitus mahdollisesti huonosta ajokelistä laajasti Etelä- ja Keski-Suomeen, alueelle Keski-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan sekä kaikkiin Manner-Suomen maakuntiin niistä etelään.

Vähäisempiä lumisateita saattaa Mustalan mukaan valua sunnuntaina pohjoisesta maan pohjoisosiin.

Perjantain vastainen yö on meteorologin mukaan vielä verrattain lämmin, mutta kolmena seuraavana yönä mittarien odotetaan laskevan pakkasen puolelle.

Etelä- ja Keski-Suomessa koleahkoa

Pääsiäisen ajankohta vaihtelee vuosittain, joten Mustala vertaa viikonlopun säätä mieluummin huhtikuun puolivälin tavanomaisiin lukemiin kuin aiempiin pääsiäisiin.

– Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila jää ajankohdan keskimääräistä kylmemmäksi. Sitä vastoin Lapissa saattaa olla tavanomaista hieman lämpimämpää.

Päivälämpötilat voivat kivuta enimmillään muualla maassa kymmeneen asteeseen ja Itä-Suomessa viiteen lämpöasteeseen.

– Tosin on syytä todeta, että viikonloppuun on vielä sen verran runsaasti aikaa, että tuo nostaa ennusteen epävarmuutta, Mustala muistutti.

Koleista lämpötiloista huolimatta kevät on edennyt jo sen verran, että tällä viikolla on voimassa useina päivinä tulvimisvaroitus Lounais-Suomessa ja etelärannikolla.

STT

Kuvat: