Keskeytyksissä ollut murhaoikeudenkäynti liki 30 vuotta sitten kadonneen lakimiehen jutusta jatkuu – ruumis löytyi merestä viime kuussa

Turussa jatkuu tänään murhaoikeudenkäynti lähes 30 vuotta sitten kadonneen lakimiehen Ilpo Härmäläisen jutussa.

Juttu sai dramaattisen käänteen viime kuussa, kun lakimiehen ruumis löytyi merestä Turun Airiston edustalta. Oikeudenkäynti on ollut keskeytyksissä lisätutkinnan ajan.

Jo ennen ruumiin löytymistä Härmäläisen murhasta oli nostettu syyte 68-vuotiasta miestä vastaan. Mies toimi aikoinaan mainostoimistoyrittäjänä ja tunsi Härmäläisen. Hän on kiistänyt syytteen täysin.

Vainajan lisäksi merestä nostettiin ankkuri. Vielä ei ole tiedossa, onko vainajasta tai ankkurista saatu lisätietoa siitä, mitä lakimiehelle tapahtui.

Epäilynä on ollut, että syytetty mies käytti ankkuria painona auttamaan ruumiin upottamisessa. Hänen ex-vaimonsa oli aiemmin kertonut poliisikuulusteluissa, että syytetyn käyttämästä purjeveneestä katosi ankkuri mahdollisesti samoihin aikoihin Härmäläisen katoamisen kanssa.

Syyttäjän mukaan motiivi oli taloudellinen

Härmäläinen oli 33-vuotias tuore isä, kun hän katosi Turussa elokuun 3. päivänä vuonna 1994. Hänen katoamisensa otettiin uudestaan aktiivitutkintaan viime vuonna ja epäilty otettiin kiinni elokuussa. Murhaoikeudenkäynti alkoi joulukuussa.

Aikanaan juttua tutkittiin tappona. Nyt, lähes 30 vuotta myöhemmin, murhaa lukuun ottamatta lievemmät henkirikosnimikkeet ovat jo vanhentuneet.

Syyttäjän mukaan mainosmies murhasi Härmäläisen välttääkseen konkurssin ja poliisitutkinnan. Syyttäjän mukaan syytetty oli aiemmin vuonna 1994 ottanut Härmäläisen yrityksen mukaan laskutussopimusjärjestelyyn, jossa tekaistiin laskuja ja jonka tarkoituksena oli pelastaa syytetyn mainostoimisto konkurssilta.

Kun Härmäläinen tajusi tulleensa erehdytetyksi, hän aikoi mennä ilmoittamaan asiasta poliisille, syyttäjä sanoo. Miehen on syytetty vieneen Härmäläisen käyttämälleen purjeveneelle, surmanneen tämän ja kätkeneen ruumiin.

Laskutuskuvio johti joka tapauksessa poliisitutkintaan ja tuomioon nyt syytetylle miehelle ja toiselle miehelle. Tuomio tuli vuonna 1996 törkeästä petoksesta.

