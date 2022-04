Keskustan puoluevaltuusto aloittaa kokouksensa Vaasassa, mielenkiinto kohdistuu Nato-linjaukseen

Keskustan puoluevaltuuston kaksipäiväinen kokous alkaa tänään Vaasassa.

Mielenkiinto kokouksessa kohdistuu etenkin siihen, millaisen kannan 135-henkinen puoluevaltuusto ottaa Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi viime lauantaina pyytävänsä puoluevaltuustolta valtuuksia jäsenhakemuksen jättämiseen.

– Tulen pyytämään ensi viikonloppuna keskustan puoluevaltuustolta tukea valtiojohdolle tehdä Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavat ratkaisut. Tämä pitää sisällään mahdollisuuden Nato-jäsenyyteen, Saarikko tviittasi.

Keskusta ei perinteisesti ole kannattanut sotilaallista liittoutumista, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan on valtaosa keskustalaisista – niin äänestäjistä kuin puoluevaltuutetuistakin – kallistunut median teettämien kyselyiden mukaan Nato-jäsenyyden kannalle.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan on jopa mahdollista, että keskustan puoluevaltuusto ottaa Saarikon pohjaesitystä suorasanaisemmin myönteisen Nato-kannan.

Keskustan kääntymisellä Nato-jäsenyyden taakse olisi suuri merkitys, koska se on toiseksi suurin hallituspuolue.

Tänään puoluevaltuuston kokouksessa on ohjelmassa aamupäivällä myös puheenjohtaja Saarikon linjapuhe. Kokouksen yhteydessä keskustan kärkipoliitikot myös tapaavat kansalaisia Vaasan torilla.

Keskustan puoluekokous pidetään Lappeenrannassa kesäkuussa. Alun perin Saarikko kaavaili keskustan Nato-kannan muodostamista vasta puoluekokouksessa, mutta prosessin aikataulu on sittemmin tiivistynyt.

