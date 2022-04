Kevät on kliseiden kulta-aikaa – ottelusarjan katkaiseminen EI ole vaikeaa, kaikkia vastustajia EI tarvitse voittaa…

Pudotuspelikevään päästyä täyteen vauhtiin niin sanotut playoffkliseet ovat tulleet taas täyttämään hiljaisia hetkiä tai lyhyeksi jääneitä kommentteja.

Yksi suosituimmista kliseistä on ”ottelusarjan katkaiseminen on aina vaikeaa”. Todellisuudessa mikään tilasto ei tue tätä väitettä vaan ottelusarjat katkeavat suurella todennäköisyydellä heti ensimmäisellä yrittämällä. Tuoreimpina todistuksina tästä ovat torstaina Lahden pudottanut Karhubasket ja perjantaina KTP:n pudottanut Seagulls.

Esimerkiksi Vilpas on lauantaina Salohallissa kolmannessa osaottelussa Pyrintöä vastaan huomattavasti suurempi suosikki kuin toisessa tai ensimmäisessä osaottelussa.

Samaan roskakoriin voi vipata myös kliseen ”aikaisemmilla otteluilla ei ole merkitystä”. Olisi nimittäin aika härskiä väittää, että Vilppaan keskiviikkona ottamalla 35 pisteen vierasvoitolla ei olisi mitään merkitystä 72 tuntia myöhemmin lauantaina pelattavassa kolmannessa ottelussa. Varsinkin kun se on luonnollisesti Pyrintö, jonka tarvitsee tehdä muutoksia peliinsä, ei Vilppaan.

Suurin roskakori on silti varattu kliseelle ”Ei ole väliä kuka tulee vastaan, sillä kaikki on voitettava.”

Tuo ilmeisen ikuisesti toistettava klisee ei ole ollut totta oikeastaan yhdessäkään arvokisassa tai pudotuspeleissä. Varsinkin tämän kevään Korisliigan pudotuspeleissä tuo klisee on paljon enemmän kuin epätosi.

Toki edelleen mestaruuteen vaaditaan kolmen ottelusarjan voittaminen, mutta käytössä oleva pudotuspelikaavio tekee asetelmasta erilaisen.

Jo nyt on selvää, että kauden tähän asti paras joukkue Karhubasket kohtaa välierissä sarjan kovakuntoisimman ja parhaalla materiaalilla operoivan Seagullsin. Joku voisi perustellusti sanoa, että välierässä kohtaavat kaksi suurinta mestarisuosikkia.

Toisella puolella kaaviota Vilpas on siis voiton päässä välieräpaikasta ja on erittäin todennäköinen välieräjoukkue. Perjantaina Katajan murskannut Kouvot on myös voiton päässä välieräpaikasta (voitot 2–1), mutta Kouvot joutuu hakemaan katkoa Joensuusta ja kaiken lisäksi ottelu pelataan avaran LähiTapiola Areenan sijaan ahtaammassa Joensuun Urheilutalossa, joka kasvattaa Katajan kotietua entisestään.

Joku voisi perustellusti sanoa senkin, että Vilppaan puoli kaaviosta on heikompi ja Vilpas saa kaaviosta eniten etua – varsinkin, jos Kataja vielä kampeaa itsensä jatkoon.

Kaikki kliseet eivät silti kuulu roskakoriin, kuten ”ei kannata mennä asioiden edelle”.

Vilpas ei ole vielä välierissä ja Pyrintö on edelleen yksi Korisliigan arvaamattomimmista ja vaikeimmin veikattavista joukkueista.

Vilppaan harjoitukset olivat perjantaina poikkeuksellisesti Urheilutalolla, harjoituksiin osallistui poikkeuksellisesti kaikki 12 pelaajaa ja joukkue harjoitteli poikkeuksellisesti paikkapuolustusta (tai sen murtamista).

Olisikin melkoinen ihme, jos Pyrintö ei kokeilisi lauantai-iltana Salohallissa tätä puolustusmuotojen klassikkoa, joka onnistuessaan keikauttaa voimasuhteet ja saa paremman joukkueen näyttämään todellisuutta huonommalta.

Tosin Vilppaan heitto- ja syöttövoimalla varustettua joukkuetta vastaan epäonnistumisen vaara on normaalia suurempi.

3. puolivälierä Vilpas–Pyrintö lauantaina Salohallissa kello 18

Lähtökohdat: Tasaisen avausottelun jälkeen Vilpas pystyi pitämään puolustuksen intensiteetin edelleen korkeana ja luomaan entistä enemmän vapaita heittopaikkoja, kun taas Pyrinnön puolustaminen mureni täydellisesti ja hyökkäys oli vielä enemmän kuskaamista ja pomputtelua. Vilppaan kuuden pisteen kotivoittoa seurasi 35 pisteen vierasvoitto. Pyrintö on siis enemmän kuin selkä seinää vasten, tosin keskiviikon syväkyykyn jälkeen joukkueella ei ole minkäänlaisia paineita tai odotuksia lauantaille.

Seuraa tätä: Vilppaan kannattajakatsomo.

SSS:n saamien tietojen mukaan Vilpas Ultras saattaa tehdä illan ottelussa paluun tuttuun katsomonosaan vastapäätä Vilppaan vaihtopenkkiä.

Kokoonpanot: Kumpikin joukkue pääsee täydellä kokoonpanolla eli Vilppaan Roope Ahonen ja Pyrinnön Tomas Pihlajamäki palaavat kentälle.

Tulosennuste: 87–74.