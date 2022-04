Kevät-Ruokava tarjoaa käsitöitä ja lähiruokaa – perinteinen tapahtuma täyttää koronatauon jälkeen jälleen Someron monitoimihallin

Someron monitoimihalli täyttyy ensi lauantaina lähiruuasta ja käsitöistä, kun perinteinen Kevät-Ruokava näkee koronatauon jälkeen jälleen päivänvalon. Kevät-Ruokava oli kaksi vuotta tauolla koronan takia, mutta nyt herkkujen ja käsitöiden tekijät pääsevät jälleen esittelemään töitään ja tuotteitaan.

Monitoimihalliin on ilmoittautunut mukaan vajaat 60 myyjää. Järjestelyistä vastaa edellisvuosien tapaan Someron Esa. Someron Esan puheenjohtaja Veera Hälli kertoo, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia elintarvikkeita ja leivonnaisia. Päähuomio on lähiruuassa ja kotimaisissa tuotteissa.

Ajankohtaan sopivasti myyntipöydiltä löytyy runsaasti pääsiäiskoristeita. Lisäksi myynnissä on muun muassa lastenvaatteita, leluja, laukkuja ja posliinia.´

– Kirjo on laaja koristeista käyttötavaroihin, Hälli huomauttaa.

Ruokava-tapahtuma järjestetään Somerolla kaksi kertaa vuodessa. Joulu-Ruokava pidetään nimensä mukaisesti joulun alla. Silloin tapahtuma kestää kaksi päivää, kun taas Kevät-Ruokava on yksipäiväinen.

Edellinen Kevät-Ruokava järjestettiin huhtikuussa 2019. Koronan varjo näkyy vielä jonkin verran näytteilleasettajien määrässä.

– Takavuosina myös monitoimihallin aulassa on ollut myyntipöytiä, mutta nyt näytteilleasettajat ovat salissa ja pihalla, Hälli huomauttaa.

Messupäivään tuovat osaltaan väriä ja menoa Someron Sykkeen lasten ja nuorten tanssiryhmät. Musiikista vastaavat Lounais-Hämeen musiikkiopiston viulunsoitto-oppilaat.

Kevät-Ruokava Someron monitoimihallissa 9. huhtikuuta kello 10–16.